Miron Mitrea: „Ilie Bolojan nu face niciun sacrificiu, ci doar un joc de picioare”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 19:22

Consultantul politic Miron Mitrea a lansat o serie de acuzații extrem de dure la Realitatea Plus la adresa scenelor politice din spatele noului Guvern. Fostul politician susține că acțiunile liderilor PNL sunt doar o punere în scenă pentru electorat, în timp ce deciziile majore se iau sub presiunea grupurilor de interese și a serviciilor de informații, avertizând că decizia de a susține actuala formulă guvernamentală nu îl va scăpa pe Ilie Bolojan de probleme.

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