Miron Mitrea: „Ilie Bolojan nu face niciun sacrificiu, ci doar un joc de picioare”

Consultantul politic Miron Mitrea a lansat o serie de acuzații extrem de dure la Realitatea Plus la adresa scenelor politice din spatele noului Guvern. Fostul politician susține că acțiunile liderilor PNL sunt doar o punere în scenă pentru electorat, în timp ce deciziile majore se iau sub presiunea grupurilor de interese și a serviciilor de informații, avertizând că decizia de a susține actuala formulă guvernamentală nu îl va scăpa pe Ilie Bolojan de probleme.
Miron Mitrea: „Nu face niciun sacrificiu”
Miron Mitrea a susținut că Ilie Bolojan ar fi avut mai multe ocazii, în ultimele șase luni, să propună soluții pentru schimbarea formulei guvernamentale, însă nu ar fi făcut acest lucru. Consultantul politic a afirmat că actualul comportament al liderului liberal urmărește să creeze impresia că acesta face un compromis în interesul țării.
„Ce face Ilie Bolojan este un joc de picioare în șase luni, nu cinci luni, vrea să danseze domnișoară, că poate, poate cei care îl votează o să nu-și dea seama cât de ridicol și cât de slab e ca politician”, a declarat Miron Mitrea la Realitatea Plus.
Acesta a criticat și schimbarea de discurs a lui Bolojan în privința PSD, amintind că liderul liberal ar fi exclus anterior posibilitatea unei noi colaborări cu social-democrații.
„El acum o lună jumătate spunea că PSD-ul n-o să-l mai caute la guvernare, că nu va vota în veci un guvern cu PSD-ul, că nu va mai merge cu PSD-ul niciodată”, a afirmat consultantul politic.
În opinia sa, susținerea unei formule guvernamentale pe care anterior a criticat-o nu reprezintă un sacrificiu politic, ci o încercare de a gestiona presiunile și de a-și păstra poziția.
Cine controlează, de fapt, guvernul?
Miron Mitrea a pus sub semnul întrebării raporturile de putere din interiorul executivului și capacitatea unui premier de a impune decizii miniștrilor susținuți de partide.
„Nu dai ordin oamenilor de partid când tu nu ești în partid. Te rogi frumos de ei”, a spus Mitrea, explicând că un șef al guvernului nu poate presupune automat că miniștrii unui partid îi vor urma indicațiile dacă nu beneficiază de sprijinul formațiunii respective.
Consultantul politic a invocat și exemplul lui Mihai Răzvan Ungureanu, despre care a afirmat că nu ar fi înțeles pe deplin mecanismele politice care guvernează relațiile dintre premier și partide.
„Cine conduce de fapt acest guvern? Cine guvernează? Iar dumneavoastră îmi spuneți acum că Partidul Social Democrat”, a întrebat Mitrea în timpul intervenției sale.
„Liderii politici din România sunt controlați din exterior și din interior”
În continuarea analizei sale, Miron Mitrea a susținut că puterea politică nu se limitează la liderii și partidele care apar în prim-planul vieții publice. În opinia sa, deciziile politice ar fi influențate și de grupuri de interese economice, precum și de structuri din zona serviciilor de informații.
„Liderii politici astăzi în România, marea lor majoritate, vorbim liderii de vârf la toate partidele din țara asta, sunt controlați din exterior și din interior de grupuri de oameni, de afaceri și din servicii de informații de stat sau private. Nu-i nimeni de capul lui”, a declarat consultantul politic la Realitatea Plus.
Mitrea a susținut, de asemenea, că Ilie Bolojan ar avea legături externe care i-ar influența deciziile politice, afirmând că acesta ar fi executat indicații venite din Germania. În aceeași intervenție, a făcut referire la presupuse conexiuni externe ale altor lideri politici.
Aceste afirmații reprezintă evaluările și acuzațiile formulate de Miron Mitrea în cadrul emisiunii.
Miron Mitrea: vechile structuri de putere se confruntă cu valul suveranist
Consultantul politic a extins analiza asupra situației europene, susținând că structurile politice și economice care au influențat Europa și Statele Unite în ultimele decenii încearcă să-și păstreze poziția în fața ascensiunii curentului suveranist.
În interpretarea sa, această confruntare nu privește doar partidele politice, ci și rețelele de influență din domeniul financiar, economic și al serviciilor de informații.
Mitrea a criticat, totodată, prioritățile politicilor europene din ultimii ani, afirmând că dezbaterea publică s-ar fi concentrat excesiv asupra reducerii emisiilor de dioxid de carbon, în detrimentul altor probleme economice și sociale.
În opinia consultantului politic, nemulțumirea față de actualele structuri de putere alimentează curentul suveranist, care contestă direcția urmată de o parte a clasei politice europene.
Declarațiile lui Miron Mitrea au vizat atât negocierile privind guvernarea României, cât și ceea ce el consideră a fi o confruntare mai amplă între liderii politici consacrați și forțele care încearcă să schimbe echilibrul de putere în Europa.