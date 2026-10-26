Rareș Bogdan îl vrea plecat pe Ilie Bolojan de la șefia PNL: „Aș fi vrut să fie alegeri anticipate”. Dezvăluiri despre războiul din partid

Publicat 26 oct. 2026, 08:25 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Rareș Bogdan lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și susține că Partidul Național Liberal are nevoie de un alt lider. Invitat în exclusivitate la REALITATEA PLUS, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, acesta a vorbit despre conflictul dintre cele două tabere din PNL și despre variantele prin care partidul ar putea depăși actuala criză. Rareș Bogdan a recunoscut că și-ar fi dorit organizarea alegerilor anticipate, considerând că un asemenea scenariu ar fi dus și la schimbarea conducerii liberalilor.

Distribuie articolul