Rareș Bogdan îl vrea plecat pe Ilie Bolojan de la șefia PNL: „Aș fi vrut să fie alegeri anticipate”. Dezvăluiri despre războiul din partid

Europarlamentarul Rareș Bogdan lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și susține că Partidul Național Liberal are nevoie de un alt lider. Invitat în exclusivitate la REALITATEA PLUS, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, acesta a vorbit despre conflictul dintre cele două tabere din PNL și despre variantele prin care partidul ar putea depăși actuala criză. Rareș Bogdan a recunoscut că și-ar fi dorit organizarea alegerilor anticipate, considerând că un asemenea scenariu ar fi dus și la schimbarea conducerii liberalilor.
„Aș fi vrut să fie alegeri anticipate, pentru că astfel Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”, a declarat europarlamentarul, care și-a exprimat nemulțumirea și față de unele dintre deciziile politice pe care le-a susținut în trecut. „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului”, a mai spus Rareș Bogdan.
Rareș Bogdan: PNL are nevoie de un alt lider. Trei scenarii pentru viitorul partidului
Europarlamentarul consideră că liberalii au trei variante pentru a depăși conflictul intern: schimbarea actualului președinte, o înțelegere între cele două curente ideologice sau continuarea confruntării dintre acestea. Rareș Bogdan susține că o reconciliere ar putea permite atât liberal-conservatorilor, cât și grupării apropiate de Ilie Bolojan să participe la conducerea partidului.
„Eu cred că pentru PNL ar trebui un alt lider. Practic, sunt trei posibilități. Una, să înlocuiești liderul și să ai un alt lider cu tracțiune, să fie o împăcare între fracțiuni. Practic, platforma din care fac și eu parte, platforma liberal-conservatoare, împreună cu platforma progresistă a domnului Bolojan, să creeze o împăcare, cum spune domnul Boc, și fiecare să ocupe parțial pozițiile din conducerea partidului, după modelul Partidului Republican american, al Partidului Conservator britanic sau al Partidului Liberal din Japonia, pe care îl dă dânsul exemplu. Sau, sigur, există a treia posibilitate: război total între cele două grupări, care va afecta Partidul Național Liberal”, a declarat Rareș Bogdan.
Declarațiile vin după ce Emil Boc a vorbit despre posibilitatea ca tabăra conservatoare să preia conducerea efectivă a PNL, folosind exemplul Partidului Liberal Democrat din Japonia. Primarul Clujului a susținut că diferitele curente ideologice pot alterna la conducerea unei formațiuni, în funcție de evoluția societății.
Rareș Bogdan critică decizia PNL de a trece în opoziție
Europarlamentarul a criticat și hotărârea liberalilor de a nu participa la noul Guvern, deși partidul ar fi avut, în opinia sa, posibilitatea să își păstreze influența în Executiv. Rareș Bogdan consideră că PNL a renunțat la șansa de a avea un premier și mai mulți miniștri, alegând în schimb să petreacă următorii ani în opoziție.
„Nimeni nu mai vorbește deja, pentru că lucrurile curg, lumea se ocupă de guvernare, de faptul că PNL a avut posibilitatea să rămână la guvernare și să-și impună amprenta în guvernare, dar a preferat să plece în opoziție, să stea doi ani și trei luni, cât va mai fi posibil până la viitoarele alegeri, în opoziție, și în loc să voteze un premier liberal, cu șapte miniștri liberali, aș fi vrut să văd alegerile anticipate”, a afirmat acesta.
Rareș Bogdan a susținut că nu ar fi avut nicio problemă cu organizarea unui scrutin anticipat. În același timp, europarlamentarul a afirmat că popularitatea lui Ilie Bolojan s-ar fi redus considerabil în ultimele luni.
„N-am avut nicio problemă să merg la alegeri anticipate. În trei luni de zile, Ilie Bolojan a coborât de la 28% încredere la 14% sau 13%”, a declarat Rareș Bogdan, fără să indice în fragmentul prezentat un sondaj care să confirme aceste procente.
PNL, împărțit între două tabere după ieșirea de la guvernare
Tensiunile din interiorul PNL s-au accentuat după decizia partidului de a susține învestirea Guvernului Luca Niculescu, fără să participe la noul Executiv. Cabinetul a primit votul Parlamentului pe 20 octombrie 2026, iar liberalii au trecut în opoziție. În paralel, Platforma Liberal-Conservatoare, lansată în iulie de Alin Tișe și susținută inclusiv de Rareș Bogdan, a cerut o dezbatere privind direcția ideologică a partidului. Membrii acestei grupări au criticat conducerea lui Ilie Bolojan și au susținut necesitatea unei schimbări de strategie. Pe fondul acestor divergențe, declarațiile lui Rareș Bogdan arată că disputa privind șefia PNL rămâne deschisă, iar varianta unei înțelegeri între cele două grupări este pusă în discuție alături de schimbarea liderului și continuarea confruntării interne.