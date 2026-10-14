Viorel Cataramă, despre debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea PNL: ”După ce se înscăunează guvernul, va începe din nou disputa ideologică”

Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, susține că Ilie Bolojan a profitat de greșelile președintelui României și ale celorlalte partide pentru a-și consolida poziția politică, însă riscă să piardă sprijinul liberalilor după instalarea noului guvern la palatul Victoria.
Viorel Cataramă: ”PNL-ul a ajuns spre 10% din cauza celor 5 luni de guvernare interimară”
”Mergând consecvent pe o linie politică și speculând toată neputința și toate greșelile făcute atât de președintele României, cât și de celelalte partide. Nimeni n-a spus că nu e un bun om politic, nimeni n-a spus lucrul ăsta. A speculat toate greșelile, iar acuma când își dă seama că PNL-ul a ajuns spre 10% datorită celor 5 luni de guvernare interimară, sigur că înțelege că trebuie să facă un pas în spate și să-i lase și pe alții mai fraieri”, a declarat Viorel Cataramă, la Gândul.
Omul de afaceri a subliniat că ”am văzut date, am văzut sondaje, am avut acces la sondaje făcute unde era unde între 10 și 12%”.
Viorel Cataramă, despre debarcarea lui Ilie Bolojan
Viorel Cataramă este de părere că, după instalarea noului guvern, în PNL se va relua disputa ideologică dintre conservatori și progresiști, iar Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat de la conducerea partidului.
”După ce se înscăunează guvernul, în PNL, pe PNL-iști, PNL va începe din nou această dispută ideologică între conservatori și progresiști, cu intenția de a-l da jos din fruntea PNL-ului pe Ilie Bolojan, care pierde atuul principal și anume poziția de prim-ministru. Nu să mai poată să ofere nicio favoare, nicio sinecură. Atunci sigur că oamenii care gândesc pe principii conservatoare, vor acționa”, a mai spus omul de afaceri.