Viorel Cataramă, despre debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea PNL: ”După ce se înscăunează guvernul, va începe din nou disputa ideologică”

Publicat 14 oct. 2026, 23:34 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, susține că Ilie Bolojan a profitat de greșelile președintelui României și ale celorlalte partide pentru a-și consolida poziția politică, însă riscă să piardă sprijinul liberalilor după instalarea noului guvern la palatul Victoria.

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