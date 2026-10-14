PNL votează Guvernul Niculescu, dar impune condiții. Vasile Blaga: „Nu avem nici acum încredere în PSD”

Publicat 14 oct. 2026, 14:55 Actualizat 14 oct. 2026, 15:07

PNL este dispus să voteze Guvernul condus de Luca Niculescu, chiar dacă social-democrații ar urma să controleze majoritatea portofoliilor ministeriale. Senatorul Vasile Blaga a declarat că liberalii vor susține executivul doar dacă acesta va continua direcția actualului guvern, deși neîncrederea față de PSD rămâne neschimbată.

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