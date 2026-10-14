PNL votează Guvernul Niculescu, dar impune condiții. Vasile Blaga: „Nu avem nici acum încredere în PSD”

PNL este dispus să voteze Guvernul condus de Luca Niculescu, chiar dacă social-democrații ar urma să controleze majoritatea portofoliilor ministeriale. Senatorul Vasile Blaga a declarat că liberalii vor susține executivul doar dacă acesta va continua direcția actualului guvern, deși neîncrederea față de PSD rămâne neschimbată.
În pline negocieri pentru formarea noii majorități, Vasile Blaga a transmis unul dintre cele mai clare semnale privind poziția PNL față de viitorul cabinet. Liberalul admite că social-democrații ar putea deține aproape trei sferturi din ministere, însă consideră că stabilitatea politică este mai importantă decât divergențele dintre partide.
Într-un guvern în care PSD va avea cam 12 portofolii din 17. Poate fi susținut printr-un acord scris, ce-i drept, doar cu premierul, de către Partidul Național Liberal? Dacă respectă parcursul pe care l-a făcut acest guvern, nu avem nimic împotrivă ca România să iasă din criză. Dacă respectă exact parcursul acestui guvern. (...) Nu avem nici acum. (...) Încă o dată, vedeți situația din țară, da? Nu putem continua cu această instabilitate, a declarat Blaga la finalul ședinței în care liberalii au stabilit strategia pe care o vor avea la votul pentru învestirea guvernului Niculescu.
Întrebat despre lipsa de încredere în Partidul Social Democrat, liderul liberal a recunoscut că această rezervă persistă, însă a argumentat că situația politică actuală impune compromisuri pentru evitarea unei noi perioade de instabilitate guvernamentală.
Blaga și-a exprimat totodată încrederea în premierul desemnat, Luca Niculescu, despre care spune că nu va fi influențat de partidele care îl susțin.
„Eu știu că, și după cât îl cunosc pe domnul Luca Niculescu, îl cunosc de mult, nu va fi condus de nimeni”, a afirmat senatorul PNL.
PNL a transmis că este dispus să susțină Guvernul Niculescu pentru asigurarea stabilității politice, însă condiționează votul de continuarea politicilor actuale și de independența premierului în raport cu partidele aflate la putere.