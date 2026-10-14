Gheorghe Piperea, despre Guvernul Niculescu: „Este Bolojan 2”. Avertisment privind pensiile și economia României

Gheorghe Piperea a lansat critici dure la adresa viitorului Guvern Luca Niculescu, pe care îl consideră o continuare a politicilor promovate de Executivul condus de Ilie Bolojan. Invitat la Realitatea Plus, europarlamentarul AUR a vorbit despre perspectivele economice ale României, riscul amânării indexării pensiilor și tensiunile politice care ar putea apărea în perioada următoare.
Piperea a descris viitorul Executiv drept „Bolojan 2” și a susținut că acesta ar urma să continue aceleași direcții de politică economică și externă. În opinia sa, Guvernul Luca Niculescu va menține sprijinul pentru Ucraina, va continua acordarea ajutoarelor de stat și va apela la împrumuturi cu dobânzi ridicate.
„Guvernul Luca Niculescu este un Bolojan 2”, a afirmat Gheorghe Piperea, susținând că nu se așteaptă la schimbări semnificative în modul în care vor fi gestionate problemele economice ale țării.
Gheorghe Piperea avertizează asupra indexării pensiilor
Unul dintre principalele semnale de alarmă lansate de europarlamentarul AUR vizează pensiile. Piperea a anticipat că ar putea fi adoptată o nouă ordonanță de urgență prin care să fie amânată indexarea acestora.
„O să apară o ordonanță care o să amâne și de data asta acele indexări”, a declarat acesta.
Europarlamentarul a susținut că eventualele măsuri economice dificile ar fi greu de aplicat de un Executiv care se bazează pe o majoritate parlamentară fragilă. În opinia sa, lipsa unei susțineri politice solide ar putea amplifica tensiunile sociale și instituționale.
PSD, criticat pentru susținerea viitorului Guvern
Gheorghe Piperea a criticat și decizia PSD de a susține formarea noului Executiv. El a descris această alegere drept o „sinucidere” politică pentru partid și a anticipat că social-democrații ar putea pierde sprijinul unei părți importante a populației.
Potrivit estimărilor sale, în următoarele șase luni, PSD riscă să ajungă în conflict cu segmente largi ale electoratului, în cazul în care Guvernul va adopta măsuri nepopulare.
Piperea a susținut, de asemenea, că AUR nu ar fi avut în realitate șanse să intre la guvernare, invocând pozițiile atribuite liderului PSD, Sorin Grindeanu, și președintelui Nicușor Dan. În interpretarea sa, discuțiile politice s-ar fi desfășurat în spatele ușilor închise, fără negocieri reale și transparente cu toate formațiunile.
Europarlamentarul a estimat că viitorul Guvern Luca Niculescu ar putea obține aproximativ 240 de voturi pentru învestire, prin susținerea mai multor formațiuni parlamentare.
Economia României și prețurile la energie, în centrul criticilor
În intervenția sa, Piperea a criticat direcția economică a României și a susținut că viitorul Executiv ar trebui să acorde prioritate reducerii costurilor statului și problemelor care afectează companiile și populația.
Acesta a afirmat că România ar trebui să reevalueze ajutoarele acordate marilor corporații și să analizeze impactul prețurilor la energie asupra mediului de afaceri. În acest context, a făcut referire la Dacia și Ford, susținând că scumpirea energiei ar putea influența deciziile de investiții ale companiilor.
Piperea a invocat și o serie de date economice pe care a afirmat că le-a analizat prin raportare la situația din 2019, inclusiv evoluția producției industriale, creșterea economică, inflația și datoria publică.
Europarlamentarul AUR a avertizat, totodată, că perioada următoare ar putea fi dificilă din punct de vedere economic și social. El a făcut o comparație cu iarna din 1998–1999, susținând că România s-ar putea confrunta cu o situație chiar mai complicată.
Piperea vorbește despre posibile alegeri anticipate în 2027
În plan politic, Gheorghe Piperea a anticipat că România ar putea ajunge din nou într-un blocaj, pe fondul tensiunilor dintre partidele care susțin Guvernul și al nemulțumirilor provocate de eventualele măsuri economice.
Acesta a îndemnat publicul să ia în calcul posibilitatea organizării unor alegeri anticipate în iulie 2027, prezentând acest scenariu drept o perspectivă politică.
„Vă rog să vă gândiți la alegerile anticipate în iulie 2027”, a afirmat Piperea.
Europarlamentarul a susținut că AUR își pregătește strategia și pentru alegerile din 2028, atât la nivel local, cât și național.
„Guvernul nu reprezintă voința poporului român”, susține Piperea
În finalul intervenției, Gheorghe Piperea a contestat legitimitatea politică a formulei de guvernare, afirmând că viitorul Executiv nu ar reflecta voința populației. El a invocat articolul 2 din Constituția României pentru a-și susține interpretarea.
„Guvernul acesta nu este un guvern care să reprezinte voința poporului român”, a declarat europarlamentarul AUR.