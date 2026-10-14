Gheorghe Piperea, despre Guvernul Niculescu: „Este Bolojan 2”. Avertisment privind pensiile și economia României

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 19:16

Gheorghe Piperea a lansat critici dure la adresa viitorului Guvern Luca Niculescu, pe care îl consideră o continuare a politicilor promovate de Executivul condus de Ilie Bolojan. Invitat la Realitatea Plus, europarlamentarul AUR a vorbit despre perspectivele economice ale României, riscul amânării indexării pensiilor și tensiunile politice care ar putea apărea în perioada următoare.

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