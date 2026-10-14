EXCLUSIV! Cum ar putea arăta Guvernul Luca Niculescu. PSD ar urma să preia ministere-cheie, iar tehnocrații ar completa Executivul

Negocieri pentru un Executiv hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați! Potrivit unor informații obținute pe surse de Realitatea Plus, PSD ar putea avea o reprezentare importantă în viitorul Cabinet Luca Niculescu, în timp ce mai multe portofolii ar urma să fie ocupate de specialiști.
Viitorul Guvern Luca Niculescu ar putea avea o structură mixtă, în care reprezentanții PSD să ocupe o parte importantă a portofoliilor, iar tehnocrații să fie cooptați în domenii considerate strategice, precum Finanțele, Educația, Afacerile Externe și Energia.
Potrivit informațiilor prezentate pe surse de Realitatea Plus, lista posibililor membri ai Executivului conturează o formulă guvernamentală care ar urma să fie supusă negocierilor politice și, ulterior, votului Parlamentului. Deocamdată, numele vehiculate nu reprezintă o confirmare oficială a componenței viitorului Cabinet.
PSD ar putea controla ministere importante
Conform listei apărute pe surse, PSD ar urma să aibă oameni în fruntea unor ministere cu atribuții esențiale pentru funcționarea statului, de la Apărare și Interne până la Sănătate, Justiție și Agricultură.
Printre numele vehiculate se numără Radu Oprea la Ministerul Apărării, Daniel Zamfir la Economie, Florin Manole la Muncă, Radu Marinescu la Justiție și Alexandru Rogobete la Sănătate.
De asemenea, Florin Barbu ar urma să rămână în cărți pentru Ministerul Agriculturii, în timp ce Mihai Ghigiu este indicat pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
La Ministerul Mediului este vehiculat numele Nataliei Intotero, iar pentru Transporturi apare Ștefan Ovidiu Popa.
Un rol important în viitoarea arhitectură guvernamentală i-ar reveni și lui Marian Neacșu, indicat atât pentru funcția de vicepremier, cât și pentru Ministerul de Interne. Această variantă ar trebui clarificată în cadrul negocierilor privind împărțirea portofoliilor.
Tehnocrații, în prim-plan la Finanțe, Externe și Educație
O altă componentă a formulei vehiculate este reprezentată de tehnocrați, care ar putea prelua ministere cu responsabilități majore în relațiile externe, gestionarea bugetului și sistemul educațional.
Pentru Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat numele lui Dan Neculăescu, în timp ce la Educație ar putea ajunge Sorin Costreie.
La Finanțe, lista îl indică pe Alexandru Nazare, iar pentru Ministerul Dezvoltării este menționat Alexandru Stoica. La Cultură, numele vehiculat este Ioana Ciocan.
Ministerul Energiei ar urma, în această variantă, să fie condus de un tehnocrat, însă identitatea acestuia nu este precizată. O formulă similară este luată în calcul și pentru Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, unde este vehiculat, ca posibilă variantă, numele lui Bogdan Dumitru.
Lista completă a numelor vehiculate pentru Guvernul Luca Niculescu
Potrivit informațiilor apărute pe surse la Realitatea Plus, distribuția posibilă a portofoliilor ar arăta astfel:
Vicepremier: Marian Neacșu (PSD)
Ministerul Apărării: Radu Oprea (PSD)
Ministerul Economiei: Daniel Zamfir (PSD)
Ministerul Afacerilor Externe: Dan Neculăescu (tehnocrat)
Ministerul Educației: Sorin Costreie (tehnocrat)
Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare (tehnocrat)
Ministerul Muncii: Florin Manole (PSD)
Ministerul Justiției: Radu Marinescu (PSD)
Ministerul Sănătății: Alexandru Rogobete (PSD)
Ministerul Energiei: un tehnocrat, nume neprecizat
Ministerul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)
Ministerul Mediului: Natalia Intotero (PSD)
Ministerul Transporturilor: Ștefan Ovidiu Popa (PSD)
Ministerul Dezvoltării: Alexandru Stoica (tehnocrat)
Ministerul Culturii: Ioana Ciocan (tehnocrat)
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: un tehnocrat, posibil Bogdan Dumitru
Ministerul Agriculturii: Florin Barbu (PSD)
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu (PSD)
Va trece noul Guvern de votul Parlamentului?
Dincolo de numele vehiculate, miza principală rămâne configurarea unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul Executiv. Împărțirea ministerelor, echilibrul dintre reprezentanții politici și tehnocrați, dar și acordul asupra programului de guvernare ar putea cântări decisiv în negocieri.
Rămâne de văzut dacă formula Luca Niculescu va ajunge în fața Parlamentului în această configurație sau dacă negocierile vor aduce schimbări de ultim moment.