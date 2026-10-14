EXCLUSIV! Cum ar putea arăta Guvernul Luca Niculescu. PSD ar urma să preia ministere-cheie, iar tehnocrații ar completa Executivul

Publicat 14 oct. 2026, 16:16 Sursă Realitatea PLUS

Negocieri pentru un Executiv hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați! Potrivit unor informații obținute pe surse de Realitatea Plus, PSD ar putea avea o reprezentare importantă în viitorul Cabinet Luca Niculescu, în timp ce mai multe portofolii ar urma să fie ocupate de specialiști.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre premier desemnatluca niculescu