Gheorghe Piperea: "Guvernul Luca Niculescu nu trece". Cine ar putea fi al cincilea premier desemnat?

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că formula de guvern propusă de Luca Niculescu nu va trece de votul din Parlament. De asemenea, acesta a transmis că nu crede că se vor declanșa alegeri anticipate, iar Nicușor Dan va veni cu a cincea nominalizare de premier, anume Sorin Grindeanu.
„Prognosticul meu este că nu trece. Prognosticul meu, de asemenea, este că nu se vor declanșa foarte curând alegerile anticipate, ceea ce va fi o adevărată nenorocire pentru democrație. Și că va urma și o a cincea desemnare, de data aceasta, în sfârșit, în persoana domnului Grindeanu”, a declarat marți seara Gheorghe Piperea, la Realitatea PLUS.
Lista miniștrilor și programul de guvernare, depuse joi, în Parlament
Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că va depune joi, la Parlament, atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor, după două zile de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Executiv. Acesta susține că dialogul cu formațiunile politice rămâne deschis, iar obiectivul principal este instalarea unui guvern stabil, capabil să lucreze în interesul cetățenilor.
„Dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români”, a transmis Niculescu într-un mesaj publicat pe Facebook.
Premierul desemnat a subliniat că formarea noului Executiv presupune responsabilitatea tuturor actorilor politici și a transmis că face toate demersurile care țin de el pentru ca Guvernul să fie instalat cât mai repede.
„România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta”, a afirmat Luca Niculescu.
În perioada următoare, depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor va deschide etapa parlamentară a procedurii de învestire. Obținerea votului de încredere va depinde de susținerea pe care viitorul Cabinet o va putea întruni în Legislativ.