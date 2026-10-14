Gheorghe Piperea: "Guvernul Luca Niculescu nu trece". Cine ar putea fi al cincilea premier desemnat?

Publicat 14 oct. 2026, 07:46 Actualizat 14 oct. 2026, 07:55 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că formula de guvern propusă de Luca Niculescu nu va trece de votul din Parlament. De asemenea, acesta a transmis că nu crede că se vor declanșa alegeri anticipate, iar Nicușor Dan va veni cu a cincea nominalizare de premier, anume Sorin Grindeanu.

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