Poza care îl dă de gol pe Miruță. Cum se spală pe mâini în scandalul momentului

Publicat 14 oct. 2026, 17:00 Actualizat 14 oct. 2026, 17:03 Sursă Realitatea PLUS

Radu Miruță se delimitează de scandalul izbucnit după ce s-a aflat că o firmă americană plătește o chirie de mai puțin de un euro pe metrul pătrat pentru spațiul închiriat la fabrica de muniție din Sadu. Culmea, contractul de închiriere a fost semnat chiar de Vlad Botoș, fost europarlamentar USR și apropiat al ministrului interimar al Apărării, în calitate de mandatar. Deși semnătura lui Vlad Botoș apare pe document, iar momentul semnării contractului a fost surprins și într-o fotografie, Radu Miruță ar susține, potrivit unor surse, că nu are nicio implicare în această afacere. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Radu Miruță, dar nu avem încă un răspuns.

Distribuie articolul