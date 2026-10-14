Poza care îl dă de gol pe Miruță. Cum se spală pe mâini în scandalul momentului

Radu Miruță se delimitează de scandalul izbucnit după ce s-a aflat că o firmă americană plătește o chirie de mai puțin de un euro pe metrul pătrat pentru spațiul închiriat la fabrica de muniție din Sadu. Culmea, contractul de închiriere a fost semnat chiar de Vlad Botoș, fost europarlamentar USR și apropiat al ministrului interimar al Apărării, în calitate de mandatar. Deși semnătura lui Vlad Botoș apare pe document, iar momentul semnării contractului a fost surprins și într-o fotografie, Radu Miruță ar susține, potrivit unor surse, că nu are nicio implicare în această afacere. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Radu Miruță, dar nu avem încă un răspuns.
Americanii închiriază hale sub 1 euro/mp. Legătura lui Miruță
Potrivit documentelor intrate în posesia REALITATEA PLUS, firma americană care urmează să construiască o nouă fabrică de muniție la Sadu ar urma să plătească chirie către statul român de numai un euro pentru metrul pătrat pentru închirierea unor hale în incinta uzinei.
Mai exact, statul român va încasa de la compania americană puțin peste 109 mii de euro pe lună, sub semnătura lui Vlad Botoș, care a reprezentat Ministerul Apărării, la cererea lui Miruță.
Culmea, deși semnătura lui Vlad Botoș, apropiatul lui Radu Miruță, apare pe contract, iar momentul parafării a fost surprins în imagini, sursele noastre spun că ministrul apărării ar susține că nu are nicio legătură cu această situație.
De altfel, în urmă cu o lună, Radu Miruță a fost cel care a anunțat pe pagina lui de socializare semnarea contractului cu firma americană US Ballistic.
„O veste uriaşă: astăzi, la Târgu Jiu, a fost semnat contractul cu firma americană US Ballistic pentru o nouă fabrică de producţie a muniţiei. 25 de milioane de dolari investiţi în următorii 5 ani, 150 de angajaţi în primii 2 ani, cu o creştere etapizată în următorii 4 ani, investiţii în infrastructură, reparaţii magazii, drumuri, utilităţi care vor rămâne în proprietatea UM Sadu. (...) 20 de milioane de euro în plus, chirie pentru UM Sadu în următorii 10 ani, cu plata primului an în avans, acolo unde acum uzina pierdea doar cu paza 500.000 de euro pe an, iar zona devenise o paragină.”
Miruță și-a pus omul semnatar între americani și uzina Sadu
În această schemă apare și Viorel Salvador Caragea, numit de Radu Miruță în funcția de administrator special al fabricii de muniție Sadu, numire care a generat controverse publice.
Caragea este acuzat că ar fi facilitat demersurile la nivelul Consiliului de Administrație al companiei, în timp ce Vlad Botoș, fost parlamentar USR și mandatar al firmei americane, ar fi semnat documentele aferente contractului.