Nicuşor Dan, după convorbirea cu preşedinta Bulgariei: România şi Bulgaria vor promova măsuri mai ferme împotriva dronelor în UE şi NATO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 17:49

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis marţi, după convorbirea telefonică cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, că atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră pun în pericol transportul maritim din regiune şi aprovizionarea agricolă către alte continente. Cei doi au convenit ca România şi Bulgaria să colaboreze pentru promovarea unor măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi NATO.

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