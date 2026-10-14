Nicuşor Dan, după convorbirea cu preşedinta Bulgariei: România şi Bulgaria vor promova măsuri mai ferme împotriva dronelor în UE şi NATO

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis marţi, după convorbirea telefonică cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, că atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră pun în pericol transportul maritim din regiune şi aprovizionarea agricolă către alte continente. Cei doi au convenit ca România şi Bulgaria să colaboreze pentru promovarea unor măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi NATO.
Nicușor Dan: ”Aceste atacuri sunt consecinţe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”
”Am avut o discuţie telefonică foarte fructuoasă cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor bulgare, precum şi la celelalte incidente care au afectat transportul maritim şi infrastructura din apele teritoriale române”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.
Liderul de la Cotroceni a subliniat că atacurile din Marea Neagră sunt o consecinţă a războiului declanşat de Rusia în Ucraina şi ameninţă transportul maritim şi aprovizionarea agricolă internaţională.
”Aceste atacuri cu drone sunt consecinţe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci şi aprovizionarea agricolă vitală către alte continente”, a mai pus acesta.
Mai mult, şeful statului a precizat că România şi Bulgaria vor colabora pentru promovarea unor măsuri mai ferme împotriva dronelor în cadrul UE şi NATO, în vederea asigurării siguranţei transportului maritim comercial din Marea Neagră.
”Am convenit ca România şi Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi al NATO, în vederea asigurării siguranţei transportului maritim comercial în Marea Neagră”, a conchis președintele Nicușor Dan.