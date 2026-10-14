Ilie Bolojan: PNL va vota Guvernul Niculescu, dar nu va intra într-o coaliție cu PSD. Partidul merge în Opoziție

Publicat 14 oct. 2026, 14:45 Actualizat 14 oct. 2026, 14:47 Sursă Realitatea PLUS

Grupurile parlamentare ale PNL, reunite miercuri, au votat de principiu pentru susținerea instalării Guvernului condus de premierul desemnat Lucian Niculescu, în vederea încheierii crizei politice. Ilie Bolojan a anunțat că liberalii nu vor intra într-un guvern alături de PSD și că partidul ar urma să rămână în opoziție. Decizia finală va fi luată în cadrul Biroului Politic Național (BPN).

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