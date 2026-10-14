Ilie Bolojan: PNL va vota Guvernul Niculescu, dar nu va intra într-o coaliție cu PSD. Partidul merge în Opoziție

Grupurile parlamentare ale PNL, reunite miercuri, au votat de principiu pentru susținerea instalării Guvernului condus de premierul desemnat Lucian Niculescu, în vederea încheierii crizei politice. Ilie Bolojan a anunțat că liberalii nu vor intra într-un guvern alături de PSD și că partidul ar urma să rămână în opoziție. Decizia finală va fi luată în cadrul Biroului Politic Național (BPN).
UPDATE - Ilie Bolojan a declarat miercuri că grupurile parlamentare ale PNL au dat trei voturi privind poziția partidului în actualul context politic.
Primul vizează susținerea instalării Guvernului condus de Lucian Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice. Al doilea stabilește că PNL nu va intra într-un guvern alături de PSD și va rămâne în opoziție.
Al treilea vot a fost unul de principiu pentru încheierea unui acord cu premierul desemnat, care să includă obiective clare, prezentate public atât de Ilie Bolojan, cât și de membrii PNL.
Bolojan: Dorința noastră este să punem capăt crizei politice
Liderul liberal a afirmat că PNL înțelege situația prin care trece România și că partidul a abordat cu responsabilitate evoluțiile din această perioadă.
„Acestea fiind spuse, PNL înțelege situația pe care România o traversează în toată această perioadă și a tratat lucrurile cu responsabilitate. Dorința noastră este să punem capăt crizei politice”, a transmis Ilie Bolojan.
Premierul interimar a precizat că urmează o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în cadrul căreia va fi luată decizia finală privind susținerea celor trei puncte votate de grupurile parlamentare ale patridului.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Ilie Bolojan le-a transmis, miercuri, liberalilor că PNL va rămâne în opoziție, dar că parlamentarii partidului ar trebui să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Lucian Niculescu, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Totodată, liderul liberal le-ar fi prezentat un proiect de acord politic prin care partidul s-ar angaja să nu semneze nicio moțiune de cenzură timp de șase luni.
Acord politic pentru șase luni fără moțiuni de cenzură
În cadrul ședinței de miercuri, Ilie Bolojan le-ar fi prezentat liberalilor și un proiect al acordului politic pe care urmează să îl semneze cu premierul desemnat Lucian Niculescu.
Prin acest acord, PNL s-ar angaja ca, timp de șase luni, să nu semneze nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernuluo. Practic, liberalii nu ar contribui la demiterea Guvernului condus de Lucian Niculescu în această perioadă.
Liberalii urmează să voteze propunerile lui Bolojan
La finalul ședinței, liberalii sunt așteptați să voteze propunerile prezentate, inclusiv susținerea Guvernului propus de Lucian Niculescu. Ulterior, sunt așteptate și declarații de presă.