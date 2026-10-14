Deputații le-au dat răgaz primarilor până în 2027 ca să-și termine proiectele din programul „Anghel Saligny”

Primarii care au fost prinși cu lucrările neterminate, au primi un răgaz de un an de zile. Camera Deputaților a decis extinderea cu un an a lucrărilor neterminate, contractate prin programul „Anghel Saligny”.
Camera Deputaților a dat undă verde, miercuri, extinderii termenului-limită din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Primarii primesc încă un an de răgaz pentru a semna contractele de finanțare, o decizie critică pentru a preveni blocarea șantierelor din țară.
Conform legislației anterioare, termenul contractual expira definitiv la 31 decembrie 2026. Prin votul de miercuri, parlamentarii au prorogat acest termen până la 31 decembrie 2027, adoptând proiectul exact în forma venită de la Senat.
Ce înseamnă decizia pentru comunitățile locale?
Garanția finanțării: Preluarea creditelor de angajament și a celor bugetare continuă fără întrerupere pe o perioadă de până la 5 ani, permițând derularea fluentă a investițiilor.
Fără presiune eșalonată: Contractele multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării și primării își păstrează flexibilitatea bugetară, fără obligativitatea eșalonării anuale a creditelor.
Decizie definitivă: Votul Camerei Deputaților este cel decizional, legea mergând direct la promulgare.
Efectul imediat: Administrațiile locale scapă de spectrul pierderii fondurilor și primesc timpul necesar pentru a finaliza birocrația și a derula contractele de infrastructură.