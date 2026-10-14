Deputații le-au dat răgaz primarilor până în 2027 ca să-și termine proiectele din programul „Anghel Saligny”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 16:37

Primarii care au fost prinși cu lucrările neterminate, au primi un răgaz de un an de zile. Camera Deputaților a decis extinderea cu un an a lucrărilor neterminate, contractate prin programul „Anghel Saligny”.

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