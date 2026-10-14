Marius Lulea, despre prioritățile viitorului guvern în contextul crizei politice și economice: ”România are nevoie de soluții concrete”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 19:45

Marius Lulea, președinte fondator al AUR, a declarat marți seara, în direct la Realitatea Plus, că România are nevoie de reforme concrete și de o reorganizare profundă a administrației publice, nu doar de promisiuni politice. Acesta a criticat ideea comasării voluntare a localităților, susținând că este necesară o reformă administrativă asumată, care să reducă birocrația și risipa banilor publici. Totodată, Lulea a subliniat că viitorul guvern trebuie să vină cu soluții concrete și că inclusiv partidele din opoziție trebuie implicate în găsirea unor răspunsuri la problemele României.

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