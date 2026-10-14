Marius Lulea, despre prioritățile viitorului guvern în contextul crizei politice și economice: ”România are nevoie de soluții concrete”

Marius Lulea, președinte fondator al AUR, a declarat marți seara, în direct la Realitatea Plus, că România are nevoie de reforme concrete și de o reorganizare profundă a administrației publice, nu doar de promisiuni politice. Acesta a criticat ideea comasării voluntare a localităților, susținând că este necesară o reformă administrativă asumată, care să reducă birocrația și risipa banilor publici. Totodată, Lulea a subliniat că viitorul guvern trebuie să vină cu soluții concrete și că inclusiv partidele din opoziție trebuie implicate în găsirea unor răspunsuri la problemele României.
”De foarte multe ori în politică am auzit discursuri frumoase. Nu cred că a existat vreodată vreo investire de guvern în care premierul, miniștrii sau cei care susțineau acel guvern să nu vorbească despre cum ei vor face în așa fel încât să salveze țara. Eu mi-aș dori ca lucrurile să meargă foarte bine. Ce este clar este că în momentul de față avem probleme foarte, foarte grave, sunt restanțe de la bugetul de stat în lipsa rectificării. Este adevărat, e nevoie de guvern și România are nevoie de un guvern, dar România are nevoie și de soluții concrete”, a declarat Marius Lulea.
Președintele fondator al AUR a subliniat că România are nevoie de o reformă administrativă asumată și de comasarea reală a localităților, criticând soluțiile voluntare și modul de raportare a PIB-ului în contextul numărului redus de lucrători și al emigrării masive.
”Am auzit vorbindu-se despre o zecime din ceea ce ar trebui să se facă, un fel de niște comasări voluntare pentru niște localități care au sub o mie de locuitori. Nu, nu trebuie nicio comasare voluntară. Este nevoie să se facă o reformă asumată, așa cum a făcut Cuza după 1859, astfel încât statul român să se așeze pe principiile corecte ale secolului XXI. Noi avem nevoie de comasare reală, că nu o să vrea niciun primar în mod voluntar să facă el comasare. Pentru că în momentul de față problema principală a economiei României nu o reprezintă mediul antreprenorial. Cu 5 milioane de lucrători este maximum ce putem produce. Mai mult de atât nu putem face, pentru că avem în afara țării 6 milioane de români și cu 5 milioane atât putem produce. Chiar și PIB-ul care este raportat în ceea ce privește economia României, făcându-se la întreaga populație și nu doar la cei care lucrează efectiv în țară, este o raportare eronată”, a mai spus acesta.
Marius Lulea: ”E nevoie de reforme concrete”
Totodată, Lulea a evidențiat problemele economice, întârzierile statului la plata facturilor către antreprenori și necesitatea unei distribuiri mai eficiente a investițiilor publice către comunitățile care au nevoie de infrastructură și servicii esențiale.
E nevoie de reforme concrete. Dacă viitorul guvern în următoarele șase luni nu vine cu măsuri pentru a tăia birocrația statului, pentru a fi serios în relația cu antreprenorii, pentru a-și plăti facturile la timp atunci când comandă, pentru a renunța la acele lucrări risipitoare în comunități în care nu mai există nicio șansă să se revină. Sunt localități în România, comune, care au 200, 300, 500 de locuitori, marea majoritate fie sunt pensionari, fie lucrează în administrație sau sunt angajați administrației. Noi nu avem ce să facem acolo, săli sport și să risipim banii românilor, în timp ce în marile orașe este nevoie de investiții, e nevoie de școli, de grădinițe, de infrastructură, de autostrăzi și noi ducem să mulțumim acești primari mici”, a transmis oficialul.
Marius Lulea: ”Cei care au generat criza politică sunt partidele care au guvernat în ultimii 36 de ani”
Totodată, președintele fondator al AUR a criticat atitudinea liderilor politici față de opoziție, afirmând că dialogul între partide este esențial pentru depășirea crizei politice și identificarea unor soluții care să răspundă așteptărilor românilor.
”Deci trebuie mai multă responsabilitate, sper să nu fie doar discursuri, deși eu sunt sceptic, cred că vor fi doar discursuri. Cei care au generat criza politică sunt partidele care au guvernat în ultimii 36 de ani și ei ar trebui să fie parte a soluției, dar nicio opoziția nu trebuie exclusă din această parte a soluției, pentru că discursurile arogante din partea liderilor PSD, PNL, USR, chiar și din partea președintelui, generalizând o relație, să spunem personală, cu un lider politic din opoziție la nivelul întregului partid politic, eu cred că reprezintă o mare eroare.
Trebuie cu toții să înțelegem că partidul AUR, spre exemplu, reprezintă o parte importantă a electoratului, care are niște așteptări, are niște probleme și acest electorat își dorește ca soluțiile să fie gândite de întreaga clasă politică, astfel încât ele să genereze prosperitate pe viitor”, a conchis Marius Lulea.