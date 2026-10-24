Încă o femeie înjunghiată de soț: a fugit din casă pentru a cere ajutor. Bărbatul ar fi încercat să se sinucidă

Un incident violent petrecut într-un apartament din municipiul Brașov s-a încheiat cu două persoane transportate la spital. O femeie de 39 de ani ar fi fost atacată cu un cuțit de soțul său, în vârstă de 46 de ani, în urma unui conflict izbucnit în locuință. Rănită, aceasta a reușit să iasă în stradă și să ceară ajutor. Ulterior, bărbatul ar fi încercat să își pună capăt zilelor. Doi copii ar fi asistat la scenele violente.
Atac cu cuțitul într-un apartament din Brașov. Femeia a fugit să ceară ajutor
Incidentul s-a produs joi, 23 octombrie, în jurul orei 18:00, într-un imobil de pe bulevardul Saturn din Brașov. Polițiștii au fost alertați cu privire la o agresiune, iar primele informații au indicat că între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan, în urma căruia ambii au suferit leziuni.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, femeia ar fi reușit să iasă din apartament și să ajungă la o cofetărie din apropiere, unde a cerut ajutor. O angajată a sunat imediat la numărul de urgență 112.
Martorii au relatat că victima avea hainele pline de sânge și prezenta răni în zona capului și a pieptului. Femeia ar fi fost însoțită de unul dintre copiii familiei, în vârstă de aproximativ zece ani.
Ce răni a suferit femeia în urma agresiunii
Femeia a fost transportată la Spitalul Județean din Brașov pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oferite de medicul de gardă, aceasta prezenta trei plăgi: una în zona toracelui, una frontală și o altă rană la nivelul urechii stângi.
În momentul evaluării medicale, femeia era conștientă, iar funcțiile vitale erau în limite normale. Conform informațiilor disponibile, starea sa permitea externarea după acordarea îngrijirilor necesare.
Soțul ar fi încercat să se sinucidă după atac
După agresiune, bărbatul de 46 de ani ar fi încercat să își ia viața. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital în stare gravă.
Potrivit informațiilor prezentate despre starea sa, bărbatul era intubat și ventilat mecanic, aflându-se în comă. Acesta urma să rămână internat în secția de terapie intensivă, sub supravegherea medicilor.
Doi copii ar fi fost martori la momentele de groază
Cazul este cu atât mai tulburător cu cât doi dintre copiii familiei ar fi asistat la scenele violente. Cei doi soți au împreună trei copii și locuiau cu chirie în blocul respectiv din luna august, potrivit informațiilor publicate de presa locală.
Vecinii au povestit că, înainte de intervenția autorităților, din apartament s-ar fi auzit țipete puternice, arată Știrile Pro Tv. O tânără care a apelat serviciul de urgență a descris momentele în care a auzit strigătele venite din locuință.
Aceasta a relatat că zgomotele erau foarte puternice și că se auzea o voce care striga că este sufocată sau că va fi omorâtă, fără să poată stabili cu exactitate cine rostea cuvintele.
Un alt locatar a susținut că între cei doi soți ar mai fi existat un conflict în urmă cu aproximativ două luni. Acesta a precizat că nu cunoaște toate detaliile, dar că ar fi auzit că gelozia ar fi reprezentat unul dintre motivele tensiunilor dintre cei doi. Aceste informații urmează să fie verificate de anchetatori.
Poliția continuă ancheta în cazul agresiunii din Brașov
Polițiștii din Brașov desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul și ce a declanșat conflictul dintre cei doi soți.
Ancheta se desfășoară sub coordonarea unității de parchet competente, urmând să fie clarificate toate împrejurările în care femeia a fost rănită, precum și succesiunea evenimentelor care au dus la transportarea ambilor soți la spital.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au transmis că verificările sunt în desfășurare, iar concluziile vor fi stabilite în urma cercetărilor.