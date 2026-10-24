Încă o femeie înjunghiată de soț: a fugit din casă pentru a cere ajutor. Bărbatul ar fi încercat să se sinucidă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 11:27

Un incident violent petrecut într-un apartament din municipiul Brașov s-a încheiat cu două persoane transportate la spital. O femeie de 39 de ani ar fi fost atacată cu un cuțit de soțul său, în vârstă de 46 de ani, în urma unui conflict izbucnit în locuință. Rănită, aceasta a reușit să iasă în stradă și să ceară ajutor. Ulterior, bărbatul ar fi încercat să își pună capăt zilelor. Doi copii ar fi asistat la scenele violente.

Distribuie articolul