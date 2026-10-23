Fals medic lângă București. Un tânăr ar fi practicat medicina timp de trei ani. Sute de mii de lei, găsite la percheziții

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 15:08

Un bărbat de 28 de ani, din București, este anchetat după ce ar fi practicat medicina timp de aproximativ trei ani fără să aibă calitatea de medic. Tânărul ar fi efectuat acte medicale într-un punct de lucru din orașul Bragadiru, județul Ilfov, deși nu ar fi avut pregătirea și dreptul legal necesare. În urma unor percheziții desfășurate în București și Bragadiru, polițiștii au descoperit 264.100 de lei și 1.650 de euro, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea cercetată.

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