Fals medic lângă București. Un tânăr ar fi practicat medicina timp de trei ani. Sute de mii de lei, găsite la percheziții
Fals medic
Un bărbat de 28 de ani, din București, este anchetat după ce ar fi practicat medicina timp de aproximativ trei ani fără să aibă calitatea de medic. Tânărul ar fi efectuat acte medicale într-un punct de lucru din orașul Bragadiru, județul Ilfov, deși nu ar fi avut pregătirea și dreptul legal necesare. În urma unor percheziții desfășurate în București și Bragadiru, polițiștii au descoperit 264.100 de lei și 1.650 de euro, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea cercetată.
Cazul a fost făcut public vineri, 23 octombrie 2026, de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. În urma verificărilor, Direcția de Sănătate Publică a dispus suspendarea activității societății în cadrul căreia bărbatul ar fi oferit servicii medicale. De asemenea, autoritățile verifică aparatura utilizată la punctul de lucru, iar tânărul a fost dus la audieri. Anchetatorii încearcă să stabilească exact ce activități a desfășurat și câte persoane ar fi apelat la serviciile sale.
Ar fi practicat medicina timp de trei ani fără să aibă dreptul. Ce au descoperit polițiștii
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov, bărbatul ar fi efectuat acte medicale într-un punct de lucru din Bragadiru, deși nu deținea calitatea profesională necesară. Activitatea s-ar fi desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani, perioadă în care tânărul ar fi oferit servicii rezervate persoanelor care au dreptul legal de a practica medicina.
„Din cercetări a reieșit că, în ultimii trei ani, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul București, ar fi efectuat acte medicale fără a deține calitatea de medic, în cadrul unui punct de lucru situat în orașul Bragadiru, județul Ilfov”, au transmis reprezentanții Poliției.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească natura activităților desfășurate de bărbat și modul în care acesta ar fi ajuns să ofere servicii medicale fără să îndeplinească cerințele legale. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații despre specialitatea pe care tânărul ar fi pretins că o deține sau despre tipul procedurilor efectuate. Nici numărul persoanelor care ar fi apelat la serviciile sale nu a fost comunicat. Totodată, autoritățile nu au anunțat dacă există pacienți care ar fi suferit complicații sau alte probleme de sănătate în urma unor eventuale intervenții.
Percheziții în București și Bragadiru. Peste 264.000 de lei, descoperiți de anchetatori
Joi, 22 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc la adrese din București și Bragadiru, în cadrul unui dosar penal deschis pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit și au ridicat suma de 264.100 de lei și 1.650 de euro. Potrivit polițiștilor, există suspiciunea că banii ar proveni din activitatea care face obiectul cercetărilor.
Proveniența sumelor urmează să fie stabilită în cadrul anchetei. Descoperirea banilor nu demonstrează, de una singură, că întreaga sumă a fost obținută prin săvârșirea unei infracțiuni, însă reprezintă un element pe care procurorii și polițiștii îl analizează în legătură cu activitatea desfășurată la punctul de lucru din Bragadiru. Anchetatorii verifică și documentele care ar putea arăta ce servicii erau oferite, în ce condiții se desfășurau activitățile și dacă acestea erau realizate de persoane autorizate. Dosarul penal este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.
Firma la care ar fi lucrat falsul medic a fost suspendată de DSP Ilfov
În paralel cu ancheta penală, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Ilfov au efectuat verificări privind activitatea societății în cadrul căreia tânărul ar fi prestat servicii medicale. În urma controalelor, DSP Ilfov a dispus suspendarea activității firmei. Măsura a fost luată în contextul suspiciunilor privind efectuarea unor acte medicale de către o persoană care nu deținea calitatea necesară pentru exercitarea profesiei.
La acțiune au participat și reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Instituția urmează să dispună măsurile legale privind aparatura medicală utilizată în cadrul societății. Deocamdată, autoritățile nu au precizat ce tipuri de echipamente au fost identificate la punctul de lucru și nici dacă acestea au fost folosite pentru proceduri invazive sau alte intervenții care presupun riscuri pentru pacienți. Suspendarea activității societății reprezintă o măsură administrativă și nu echivalează cu stabilirea vinovăției penale a persoanei cercetate. Verificările continuă pentru a se stabili toate împrejurările în care ar fi fost desfășurată activitatea.
Bărbatul de 28 de ani, dus la audieri. Pentru ce infracțiune este cercetat
În urma perchezițiilor, tânărul a fost condus la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov pentru audieri și continuarea cercetărilor. Dosarul penal vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Potrivit articolului 348 din Codul penal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități pentru care legea impune anumite condiții poate fi sancționată cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă, în condițiile prevăzute de lege.
În cazul profesiei de medic, legislația stabilește cerințe privind pregătirea profesională, recunoașterea calificărilor și dreptul de practică. O persoană nu poate desfășura în mod legal acte medicale rezervate medicilor doar pentru că are experiență practică sau lucrează într-un spațiu dotat cu echipamente medicale.
Anchetatorii trebuie să stabilească dacă activitățile efectuate de bărbat intră în categoria celor pentru care era necesară deținerea calității de medic și dacă au fost încălcate prevederile legale. Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat că împotriva tânărului ar fi fost dispusă o măsură preventivă. Cercetările sunt în desfășurare, iar acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Cum poți verifica dacă un medic are dreptul să profeseze în România
Cazurile în care persoane fără pregătire medicală sunt suspectate că oferă consultații sau efectuează proceduri ridică o întrebare importantă pentru pacienți: cum pot verifica dacă specialistul la care apelează are dreptul legal să practice medicina? În România, Colegiul Medicilor administrează Registrul unic al medicilor, o evidență publică în care pot fi verificate informații despre persoanele care dețin sau au deținut calitatea de membru al organizației profesionale.
Registrul permite căutarea unui medic după nume și prenume și oferă informații despre colegiul teritorial la care este înscris, calificările profesionale și statutul său. În funcție de situație, un medic poate figura cu statut activ, inactiv, fost membru sau neconfirmat. Statutul activ indică faptul că medicul îndeplinește condițiile legale necesare pentru exercitarea profesiei, potrivit informațiilor disponibile. Totuși, datele publicate online au caracter informativ și sunt actualizate periodic, astfel că eventualele neclarități trebuie verificate la colegiul teritorial competent.
Înaintea unei intervenții medicale, pacienții pot solicita informații despre specialitatea medicului, dreptul său de practică și autorizarea unității în care urmează să fie efectuată procedura. Verificarea este importantă mai ales în cazul intervențiilor invazive, al tratamentelor injectabile și al procedurilor care presupun utilizarea unor dispozitive medicale. Pregătirea profesională și respectarea condițiilor de autorizare reprezintă elemente esențiale pentru siguranța pacienților.
Ce riscuri pot exista atunci când o persoană fără pregătire efectuează acte medicale
Efectuarea unor proceduri medicale de către persoane care nu au pregătirea necesară poate expune pacienții la riscuri importante. În funcție de natura intervenției, pot apărea complicații, infecții, reacții adverse sau leziuni care necesită tratament de specialitate. Un medic autorizat trebuie să aibă pregătirea necesară pentru evaluarea stării pacientului, stabilirea indicației terapeutice, identificarea contraindicațiilor și intervenția atunci când apar complicații. Aceste responsabilități nu pot fi înlocuite doar prin folosirea unor aparate sau produse destinate domeniului medical.
Riscurile pot fi mai mari în cazul procedurilor invazive, unde respectarea regulilor de igienă, sterilizare și administrare a tratamentelor este esențială. În plus, o persoană fără pregătirea necesară poate să nu recunoască la timp semnele unei complicații. În cazul de la Bragadiru, anchetatorii nu au precizat ce tipuri de acte medicale ar fi efectuat bărbatul de 28 de ani. Prin urmare, nu se poate stabili în acest moment dacă persoanele care au apelat la serviciile sale au fost expuse unor riscuri concrete sau dacă au suferit probleme de sănătate.
Background: Alte cazuri de persoane suspectate că au practicat medicina fără drept în România
Ancheta din Bragadiru readuce în atenție alte dosare penale în care persoane fără pregătirea ori specializarea necesară au fost suspectate că au efectuat proceduri medicale.
Un caz recent a fost înregistrat chiar în octombrie 2026, în Constanța, unde o femeie de 48 de ani a fost reținută după ce ar fi efectuat intervenții estetice fără să fie medic specialist. Aceasta administra un salon de tatuaj estetic și body piercing și ar fi realizat, timp de aproape doi ani, proceduri care presupuneau utilizarea unor instrumente și materiale medicale. Cercetările au vizat activități desfășurate între august 2024 și iunie 2026. Un alt caz a fost descoperit în mai 2023, în București, când o tânără de 23 de ani a fost reținută după ce ar fi efectuat intervenții estetice fără studii medicale. Femeia ar fi administrat acid hialuronic în buze și ar fi efectuat alte proceduri pentru care nu avea pregătirea necesară. Mai multe persoane au suferit complicații și au avut nevoie de intervenția unor medici specialiști pentru tratarea leziunilor.
Potrivit informațiilor apărute la momentul anchetei, tânăra percepea aproximativ 600 de lei pentru o procedură și avea mai multe programări zilnic. Polițiștii au identificat paciente care ar fi suferit leziuni în urma intervențiilor și au început cercetări pentru exercitarea fără drept a unei profesii și vătămare corporală din culpă. Unul dintre cele mai cunoscute scandaluri de acest fel rămâne cazul italianului Matteo Politi, care a ajuns să efectueze intervenții de chirurgie plastică în mai multe clinici private din București, deși nu avea dreptul legal să practice medicina în România.
Cazul a devenit public în februarie 2019, când au apărut informații despre identitatea profesională folosită de bărbat și despre lipsa pregătirii sale medicale. Anchetatorii au stabilit că acesta efectuase intervenții asupra mai multor paciente și încasase bani pentru serviciile oferite. În martie 2023, Matteo Politi a fost condamnat definitiv la trei ani și zece luni de închisoare. Dosarul său a atras atenția asupra modului în care o persoană fără calificarea necesară poate ajunge să desfășoare activități medicale și asupra importanței verificării documentelor profesionale.
Spre deosebire de unele dintre aceste cazuri, în ancheta de la Bragadiru nu au fost comunicate până acum informații despre existența unor pacienți răniți sau despre eventuale proceduri care ar fi provocat complicații.
Ce urmează în ancheta privind presupusul medic fals din Bragadiru
Polițiștii și procurorii continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care bărbatul de 28 de ani ar fi desfășurat activități medicale fără drept. Anchetatorii trebuie să clarifice ce servicii ar fi oferit, cât timp ar fi funcționat punctul de lucru și care este proveniența sumelor de bani descoperite în timpul perchezițiilor. În paralel, autoritățile sanitare verifică situația societății și aparatura utilizată. DSP Ilfov a suspendat deja activitatea firmei, iar reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale urmează să stabilească măsurile legale care se impun în privința echipamentelor.
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