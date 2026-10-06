Femeie din Constanța, reținută după ce ar fi făcut intervenții estetice timp de doi ani, fără să fie medic specialist

O femeie în vârstă de 48 de ani din Constanța este cercetată pentru exercitarea ilegală a unei profesii, după ce ar fi realizat timp de aproape doi ani mai multe intervenții de chirurgie estetică minoră, fără să fie medic specialist. Femeia administra un salon de tatuaj estetic și body piercing din municipiu și ar fi folosit inclusiv instrumente și materiale de uz medical pentru procedurile efectuate. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore.
Ar fi făcut intervenții estetice timp de aproape doi ani
Potrivit IPJ Constanța, faptele ar fi avut loc în perioada august 2024 - iunie 2026. Femeia, în calitate de reprezentant legal al societății care administra salonul, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic. Pentru procedurile de chirurgie estetică, aceasta ar fi folosit bisturiu, seringi și anestezic injectabil local, deși nu avea specializarea necesară pentru astfel de intervenții.
„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în perioada august 2024-iunie 2026, femeia în cauză, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cu profil salon de tatuaj estetic şi body piercing din municipiul Constanţa, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic, folosind instrumente şi materiale de uz medical (bisturiu, seringi) şi anestezic injectabil local”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.
Ce proceduri ar fi realizat femeia
Polițiștii susțin că femeia ar fi efectuat mai multe tipuri de intervenții de chirurgie estetică minoră. Printre procedurile menționate de anchetatori se află volumizarea, corecția, implantarea subcutanată și injectarea unor substanțe. Toate aceste activități ar fi fost realizate în cadrul salonului pe care femeia îl administra în municipiul Constanța. Ancheta a stabilit că aceasta nu era medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, deși ar fi desfășurat asemenea proceduri.
„De asemenea, persoana în cauză ar fi efectuat intervenţii de chirurgie estetică minoră – volumizare, corecţie, implantare subcutanată şi injectare substanţe”, au mai precizat oficialii IPJ Constanța. În urma cercetărilor, femeia de 48 de ani a fost reținută pentru 24 de ore. Polițiștii continuă verificările în acest caz pentru exercitarea ilegală a unei profesii, după activitatea pe care aceasta ar fi desfășurat-o în salon în perioada august 2024 - iunie 2026.