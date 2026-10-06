Femeie din Constanța, reținută după ce ar fi făcut intervenții estetice timp de doi ani, fără să fie medic specialist

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 16:01

O femeie în vârstă de 48 de ani din Constanța este cercetată pentru exercitarea ilegală a unei profesii, după ce ar fi realizat timp de aproape doi ani mai multe intervenții de chirurgie estetică minoră, fără să fie medic specialist. Femeia administra un salon de tatuaj estetic și body piercing din municipiu și ar fi folosit inclusiv instrumente și materiale de uz medical pentru procedurile efectuate. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore.

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