Atac violent într-un parc din Covasna! Un adolescent de 15 ani, găsit la pământ după ce a fost înjunghiat

Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost atacat cu un obiect ascuțit într-un parc din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Băiatul a fost găsit căzut la pământ, cu o rană la nivelul umărului. Presupusul agresor, un alt minor de aceeași vârstă, a fost identificat de polițiști și reținut pentru 24 de ore.
Adolescent de 15 ani, atacat într-un parc din Sfântu Gheorghe
Incidentul s-a petrecut miercuri, 7 octombrie, în jurul orei 14:00, într-un parc de pe strada Pescarilor. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce băiatul a fost găsit la pământ, prezentând o plagă tăiată la nivelul umărului. Din primele cercetări, adolescentul se afla în parc împreună cu un prieten, când au fost abordați de un grup de patru persoane necunoscute. Între aceștia a izbucnit un conflict verbal, iar unul dintre membrii grupului l-ar fi lovit pe băiat cu un obiect ascuțit.
Victima a ajuns la spital. Câte zile de îngrijiri medicale necesită
Adolescentul rănit a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Din fericire, starea acestuia nu a necesitat internarea. Potrivit evaluării medico-legale, leziunile suferite necesită între 7 și 8 zile de îngrijiri medicale. În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să îl identifice pe presupusul agresor, un adolescent de 15 ani. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.