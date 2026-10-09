Atac violent într-un parc din Covasna! Un adolescent de 15 ani, găsit la pământ după ce a fost înjunghiat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 11:36

Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost atacat cu un obiect ascuțit într-un parc din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Băiatul a fost găsit căzut la pământ, cu o rană la nivelul umărului. Presupusul agresor, un alt minor de aceeași vârstă, a fost identificat de polițiști și reținut pentru 24 de ore.

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