Accident mortal în Brașov! Un șofer a murit după ce mașina sa s-a izbit frontal de un TIR, pe DN 11

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 08:39

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață pe DN 11, în județul Brașov, unde un autoturism și un TIR au fost implicate într-o coliziune frontală. În urma impactului, șoferul autoturismului și-a pierdut viața. Circulația a fost oprită în zona localității Prejmer, iar traficul a fost deviat pe o rută alternativă prin localitate.

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