Accident mortal în Brașov! Un șofer a murit după ce mașina sa s-a izbit frontal de un TIR, pe DN 11

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă dimineață pe DN 11, în județul Brașov, unde un autoturism și un TIR au fost implicate într-o coliziune frontală. În urma impactului, șoferul autoturismului și-a pierdut viața. Circulația a fost oprită în zona localității Prejmer, iar traficul a fost deviat pe o rută alternativă prin localitate.
Accident mortal pe DN 11, în apropiere de Prejmer
Tragedia s-a produs pe drumul național DN 11, pe tronsonul care leagă Brașovul de Târgu Secuiesc. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, un ansamblu de vehicule și un autoturism s-au ciocnit frontal.
Impactul a fost fatal pentru conducătorul autoturismului, care a murit în urma accidentului.
Autoritățile au intervenit la fața locului, iar circulația rutieră a fost întreruptă pentru desfășurarea intervenției și gestionarea situației.
Deocamdată, informațiile comunicate nu precizează împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.
Trafic oprit pe DN 11. Șoferii au fost redirecționați
În urma accidentului mortal, traficul rutier a fost oprit pe DN 11, în zona localității Prejmer, județul Brașov.
Pentru a evita blocajele, polițiștii au instituit o rută ocolitoare, care permitea deplasarea prin interiorul localității.
Șoferii au fost îndrumați să circule pe traseul:
DN 11 – Hărman – DN 10 – Prejmer – DJ 112D – DN 11 – Lunca Câlnicului.
Participanții la trafic au fost sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să ia în calcul eventuale întârzieri, având în vedere restricțiile instituite în urma accidentului.
Când urma să fie reluată circulația
Potrivit estimărilor comunicate de Centrul Infotrafic, circulația pe DN 11 urma să fie reluată după ora 09:00, în funcție de evoluția intervenției de la locul accidentului.
Polițiștii au monitorizat situația din zonă și au gestionat devierea traficului pentru a permite desfășurarea operațiunilor necesare.