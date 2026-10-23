Accident în Pitești: o mașină a ajuns în balconul unui bloc. Șoferul de 75 de ani ar fi greșit comenzile

Un accident mai puțin obișnuit a avut loc vineri, 23 octombrie 2026, în municipiul Pitești, județul Argeș. Un șofer în vârstă de aproximativ 75 de ani a ajuns cu autoturismul într-un balcon al unui bloc din cartierul Exercițiu, în zona din spatele Liceului Teoretic „Ion Barbu”. Impactul a provocat pagube materiale, iar la fața locului au fost chemate echipaje de pompieri și polițiști. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar conducătorul auto a refuzat evaluarea medicală.
Incidentul s-a produs pe strada Andrei Mureșan, unde autoturismul a ajuns într-o poziție neobișnuită, după ce a lovit balconul imobilului. Din primele informații, șoferul ar fi încurcat comenzile mașinii, însă această variantă nu a fost confirmată oficial. Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Nu este pentru prima dată când o mașină lovește un imobil din Pitești. În octombrie 2024, un autoturism a intrat într-o scară de bloc din oraș și a luat foc imediat după impact.
Cum s-a produs accidentul din Pitești. Mașina a lovit balconul unui bloc
Accidentul a fost semnalat vineri dimineață, pe strada Andrei Mureșan din cartierul Exercițiu, în apropierea Liceului Teoretic „Ion Barbu”. Un autoturism condus de un bărbat de aproximativ 75 de ani a părăsit traiectoria normală de deplasare și a lovit balconul unui bloc de locuințe. Impactul a provocat avarii vizibile, iar imaginile surprinse la fața locului arată mașina rămasă lângă structura balconului.
Potrivit primelor informații apărute după incident, conducătorul auto ar fi încurcat comenzile autoturismului. Această ipoteză ar putea explica modul în care mașina a ajuns să lovească imobilul, însă cauza accidentului urmează să fie stabilită de polițiști, conform presei locale.
Pompierii au intervenit de urgență. Ce au transmis reprezentanții ISU Argeș
La locul accidentului au fost trimise două echipaje de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Salvatorii au verificat situația și au luat măsurile necesare pentru prevenirea unui eventual incendiu, având în vedere că autoturismul lovise o parte a clădirii.
„În urma evenimentului nu au rezultat victime, iar pompierii au asigurat măsuri specifice”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.
Intervenția nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale unor persoane rănite. Șoferul, despre care s-a anunțat că are aproximativ 75 de ani, a refuzat evaluarea medicală.
Polițiștii verifică împrejurările în care autoturismul a ajuns în balcon
La fața locului au ajuns și polițiștii, care au început verificările pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Ancheta trebuie să lămurească manevrele efectuate de conducătorul auto și împrejurările care au dus la impactul cu imobilul. Din informațiile comunicate până acum nu reiese că șoferul ar fi fost rănit. Nu au fost făcute publice nici eventualele rezultate ale unor testări pentru consumul de alcool sau alte substanțe.
Polițiștii urmează să stabilească dacă accidentul a fost provocat de o eroare de conducere, de o problemă tehnică sau de alte circumstanțe. Până la finalizarea verificărilor, ipoteza potrivit căreia șoferul ar fi încurcat comenzile mașinii rămâne doar o informație preliminară.
Un alt autoturism a intrat într-un bloc din Pitești și a luat foc
Un accident asemănător, dar cu urmări mai grave, s-a produs în Pitești pe 3 octombrie 2024. Atunci, un autoturism a intrat violent într-o scară de bloc, iar în urma impactului mașina a luat foc. Un echipaj SMURD care se afla în apropiere, după finalizarea unei alte intervenții, a reacționat imediat. Salvatorii au reușit să îl scoată pe șofer din autoturismul cuprins de flăcări, înainte ca situația să devină și mai periculoasă. Tânărul aflat la volan a suferit un traumatism la cap și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
La acel moment, martorii au susținut că autoturismul ar fi circulat cu viteză înainte ca șoferul să piardă controlul direcției. Cauzele exacte ale accidentului au intrat în atenția polițiștilor. Un alt incident neobișnuit a avut loc în Pitești pe 26 iulie 2026, când o femeie de 72 de ani a ajuns cu mașina în scara unui bloc de pe bulevardul IC Brătianu. Potrivit informațiilor prezentate atunci, unul dintre pneurile autoturismului ar fi explodat, iar conducătoarea auto a pierdut controlul volanului.
Accidentul din iulie s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite. La fața locului au intervenit pompierii, un echipaj SMURD și polițiștii.