Accident în Pitești: o mașină a ajuns în balconul unui bloc. Șoferul de 75 de ani ar fi greșit comenzile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 11:55

Un accident mai puțin obișnuit a avut loc vineri, 23 octombrie 2026, în municipiul Pitești, județul Argeș. Un șofer în vârstă de aproximativ 75 de ani a ajuns cu autoturismul într-un balcon al unui bloc din cartierul Exercițiu, în zona din spatele Liceului Teoretic „Ion Barbu”. Impactul a provocat pagube materiale, iar la fața locului au fost chemate echipaje de pompieri și polițiști. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar conducătorul auto a refuzat evaluarea medicală.

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