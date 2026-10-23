Alertă la un liceu din Timișoara! Elev de clasa a VIII-a, fotografiat cu un presupus cuțit în clasă. Imaginea a ajuns pe TikTok
Elev cuțit Timiș/ Sursa foto: Paginadetimis.ro
Un nou incident a pus în alertă conducerea unei unități de învățământ din România. Un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara ar fi fost fotografiat în sala de clasă având asupra sa un obiect care semăna cu un cuțit. Imaginea ar fi fost publicată ulterior pe TikTok, iar situația a ajuns în atenția conducerii școlii după primirea unei sesizări anonime. Polițiștii au început cercetările și au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în instituții publice. Adolescentul susține însă că obiectul era o jucărie și că nu îi aparținea.
Incidentul, semnalat joi, 22 octombrie 2026, vine într-un moment în care siguranța elevilor și profesorilor a devenit o preocupare majoră pentru autorități. În ultimele zile, două agresiuni grave au avut loc în școli din Bistrița și Pitești, ambele implicând obiecte tăietoare. La Bistrița, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, după ce ar fi publicat mesaje despre agresiune pe TikTok. În cazul de la Timișoara, polițiștii verifică dacă obiectul din fotografie era real și dacă a existat vreo amenințare.
Alertă la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, după o fotografie apărută pe TikTok
Totul a început după ce conducerea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” a primit o sesizare anonimă pe adresa de e-mail a instituției. Mesajul era însoțit de o fotografie în care apărea un elev de clasa a VIII-a ținând un obiect ce părea să fie un cuțit. Imaginea ar fi fost realizată chiar în sala de clasă și distribuită ulterior pe platforma TikTok. Având în vedere conținutul fotografiei și faptul că incidentul ar fi avut loc în interiorul unității de învățământ, reprezentanții școlii au alertat imediat poliția, scrie Paginadetimis.ro.
Autoritățile au început verificările pentru a stabili în ce împrejurări a fost realizată fotografia, cine a distribuit-o și dacă obiectul reprezenta un pericol real pentru elevi sau profesori. Una dintre principalele întrebări este dacă adolescentul avea asupra sa un cuțit adevărat sau dacă, așa cum susține el, era vorba despre o jucărie. De asemenea, anchetatorii încearcă să clarifice contextul în care a fost făcută imaginea și dacă aceasta a fost însoțită de mesaje care ar putea fi interpretate drept amenințări.
Ce le-a spus elevul polițiștilor. Obiectul din fotografie nu a fost găsit
Elevul implicat în incident le-ar fi explicat celor care au făcut verificările că obiectul din fotografie nu era un cuțit adevărat, ci unul de jucărie. Mai mult, adolescentul ar fi susținut că nici măcar nu îi aparținea, ci era al copilului care l-a fotografiat în sala de clasă. Declarațiile sale urmează să fie verificate, în condițiile în care obiectul respectiv nu a fost găsit până acum.
Faptul că presupusul cuțit nu a putut fi identificat îngreunează stabilirea naturii sale. Anchetatorii trebuie să afle dacă era vorba despre un obiect periculos, o imitație sau o jucărie, dar și cum a ajuns acesta în clasă. Totodată, verificările urmăresc să stabilească cine a realizat fotografia și în ce împrejurări a fost publicată pe internet. În cursul după-amiezii de joi, tatăl elevului a fost informat despre incident atât de reprezentanții conducerii școlii, cât și de polițiști. Acestuia i-au fost prezentate informațiile referitoare la fotografia distribuită online și la sesizarea primită de unitatea de învățământ.
Până în acest moment, nu a fost confirmată oficial existența unei amenințări la adresa vreunui coleg sau profesor. Nici informațiile privind o eventuală intenție de agresiune nu au fost confirmate de autorități.
Polițiștii au deschis un dosar penal. Ce verifică anchetatorii
În urma apariției informațiilor despre fotografia realizată în sala de clasă, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în instituții publice. Cercetările urmăresc stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și identificarea eventualelor încălcări ale legii.
Unul dintre aspectele analizate privește natura obiectului din fotografie. Dacă se va stabili că era vorba despre un cuțit adevărat, anchetatorii vor trebui să clarifice modul în care acesta a fost introdus în unitatea de învățământ și în ce condiții a fost folosit sau prezentat. În schimb, dacă declarația elevului privind o jucărie va fi confirmată, concluziile anchetei ar putea fi diferite.
Polițiștii verifică și activitatea online relevantă pentru incident, pentru a stabili dacă fotografia a fost publicată ca parte a unei glume, pentru a atrage atenția sau într-un alt context. Deocamdată, nu există date oficiale care să indice că elevul ar fi amenințat o persoană sau că ar fi pregătit un atac. Deschiderea dosarului penal nu înseamnă că adolescentul a fost găsit vinovat de comiterea unei infracțiuni. Cercetările sunt în desfășurare, iar eventualele măsuri vor depinde de probele administrate și de situația juridică stabilită de autorități.
Ce legătură ar putea avea postarea de pe TikTok cu incidentul din clasă
Publicarea fotografiei pe TikTok reprezintă unul dintre elementele analizate în acest caz. Polițiștii trebuie să stabilească cine a încărcat imaginea pe platformă, dacă aceasta a fost însoțită de vreun mesaj și cum a ajuns să fie semnalată conducerii școlii. Un alt aspect care urmează să fie verificat este conținutul online urmărit de elev și dacă există vreo legătură între acesta și fotografia realizată în clasă.
Anchetatorii nu au anunțat că ar fi descoperit mesaje de amenințare sau indicii privind pregătirea unei agresiuni. În consecință, nu se poate stabili, doar din existența fotografiei, că elevul ar fi avut intenția de a răni pe cineva. Cazul aduce însă în atenție rolul rețelelor sociale în răspândirea unor imagini care pot provoca îngrijorare în comunitatea școlară. O fotografie distribuită fără explicații poate ajunge rapid la elevi, părinți și profesori, iar stabilirea contextului în care a fost realizată devine importantă pentru înțelegerea situației.
Liceul „Nikolaus Lenau” are un sistem pentru sesizarea anonimă a incidentelor
Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara pune la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor mai multe modalități de raportare a suspiciunilor de violență, bullying și cyberbullying. Printre acestea se numără un formular electronic pentru sesizări anonime, o adresă de e-mail dedicată și cutii pentru sesizări amplasate în clădirile unității de învățământ.
Aceste mecanisme sunt destinate semnalării situațiilor care ar putea afecta siguranța copiilor sau a personalului școlii. În cazul fotografiei cu presupusul cuțit, informația a ajuns la conducere printr-un mesaj anonim trimis pe e-mail, însoțit de imaginea care a provocat îngrijorare. Sesizarea a determinat conducerea să informeze autoritățile, iar polițiștii au început verificările. Stabilirea adevărului depinde însă de identificarea obiectului și de clarificarea împrejurărilor în care a fost realizată și distribuită fotografia.
Atacurile din Bistrița și Pitești au readus în atenție siguranța elevilor
Incidentul de la Liceul „Nikolaus Lenau” a fost semnalat într-o săptămână marcată de două agresiuni grave în unități de învățământ din România. Luni, 19 octombrie 2026, un elev de 13 ani de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un coleg care a intervenit pentru a o ajuta. Cadrul didactic a suferit răni grave și a avut nevoie de intervenție chirurgicală, iar copilul rănit a primit îngrijiri medicale.
În timpul anchetei au apărut informații potrivit cărora elevul ar fi pregătit agresiunea cu mai mult timp înainte și ar fi publicat pe TikTok mesaje în care vorbea despre intențiile sale. Anchetatorii au verificat activitatea sa online, precum și împrejurările în care a ajuns la școală având asupra sa un obiect periculos. Incidentul a dus la suspendarea temporară a cursurilor cu prezență fizică și la organizarea unor măsuri suplimentare de protecție pentru elevi și profesori.
Un al doilea atac s-a produs joi, 22 octombrie, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești. Un elev de 15 ani a intrat în unitatea de învățământ cu un obiect tăietor, descris drept macetă, și a agresat doi colegi. Unul dintre adolescenți a suferit o rană la antebraț, iar celălalt a fost agresat fizic. Polițiștii au intervenit, iar băiatul suspectat de comiterea agresiunii a fost dus la audieri. Cele două incidente au determinat autoritățile să discute noi măsuri pentru prevenirea violenței în școli, inclusiv identificarea din timp a amenințărilor și îmbunătățirea procedurilor de intervenție.
Spre deosebire de cazurile din Bistrița și Pitești, în incidentul de la Timișoara nu au fost raportate persoane rănite și nu a fost confirmată folosirea unui obiect periculos împotriva cuiva. Cercetările trebuie să stabilească dacă fotografia indică o încălcare a legii sau dacă explicațiile oferite de elev sunt confirmate.
Un alt incident la Liceul „Nikolaus Lenau” a ajuns pe rețelele sociale în 2024
Nu este prima dată când o situație petrecută în comunitatea Liceului „Nikolaus Lenau” ajunge în atenția publicului după apariția unor imagini pe internet. În decembrie 2024, o elevă de 13 ani a fost umilită și agresată de mai multe adolescente, într-un spațiu folosit pentru desfășurarea cursurilor. Fata ar fi fost lovită, trasă de păr și obligată să meargă în genunchi și să se comporte ca un animal. Scenele au fost filmate, iar înregistrările au fost distribuite pe rețelele sociale. Conducerea școlii a aflat despre incident după apariția imaginilor și a sesizat poliția, care a început cercetările.
Cazul a atras atenția asupra agresiunilor dintre elevi, dar și asupra efectelor pe care distribuirea unor imagini umilitoare le poate avea asupra copiilor implicați. Incidentul din 2024 este distinct de cel semnalat în octombrie 2026, însă ambele situații au ajuns în atenția autorităților după apariția unor materiale distribuite online.
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