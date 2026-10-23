Alertă la un liceu din Timișoara! Elev de clasa a VIII-a, fotografiat cu un presupus cuțit în clasă. Imaginea a ajuns pe TikTok

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 12:57

Un nou incident a pus în alertă conducerea unei unități de învățământ din România. Un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara ar fi fost fotografiat în sala de clasă având asupra sa un obiect care semăna cu un cuțit. Imaginea ar fi fost publicată ulterior pe TikTok, iar situația a ajuns în atenția conducerii școlii după primirea unei sesizări anonime. Polițiștii au început cercetările și au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în instituții publice. Adolescentul susține însă că obiectul era o jucărie și că nu îi aparținea.

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