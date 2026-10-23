Florentin Pandele, după ce Nicușor Dan a atacat la CCR transformarea Voluntariului în municipiu: ”Solicit reanalizarea contestației”

Publicat 23 oct. 2026, 15:21 Actualizat 23 oct. 2026, 15:23

Primarul orașului Voluntari, Florentin Costel Pandele, solicită reanalizarea sesizării depuse de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională a României (CCR), prin care este contestată legea privind transformarea localității în municipiu. Edilul susține că schimbarea statutului administrativ ar aduce beneficii importante comunității, în special prin creșterea oportunităților de finanțare europeană, și subliniază că demersul nu urmărește majorarea taxelor și impozitelor locale.

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