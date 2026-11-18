Hidrologii au emis, miercuri, 18 noiembrie, o avertizare de tip Cod portocaliu, valabilă până joi la prânz, 19 noiembrie, în bazinele hidrografice din județele Caraș-Severin și Timiș, precum și un Cod galben ce vizează cursurile de apă din 13 județe.
Astfel, potrivitInstitutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 18 noiembrie, ora 12:00 - 19 noiembrie, ora 12:00, pe fondul alertei Cod portocaliu, se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de apărare, pe râul Timiș - bazin amonte S.H. Lugoj (județele: Caraș-Severin și Timiș).
Mai multe râuri din țară, sub risc de inundații. Ce județe sunt vizate
Totodată, în perioada 18 noiembrie, ora 12:00 - 19 noiembrie, ora 16:00, va fi Cod galben de inundații pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș (județul Maramureș), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Crișul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea (județele: Cluj și Bihor), Crișul Negru (județele: Bihor și Arad), Crișul Alb (județele: Hunedoara și Arad), Arieș - bazin amonte S.H. Baia de Arieș și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Baia de Arieș (județele: Alba și Cluj), Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad).
Fenomene hidrologice similare sunt prognozate și pe: Bega - bazin amonte S.H. Balinț și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Balinț - amonte S.H. Remetea (județele: Timiș și Arad), Timiș, Bârzava, Moravița (județele: Caraș Severin și Timiș), Caraș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Nera - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Caraș Severin), Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș Severin), Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte S.H. Calafat (județele: Caraș Severin, Mehedinți și Dolj), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj) și Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți).