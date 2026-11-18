Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 13:12

Hidrologii au emis, miercuri, 18 noiembrie, o avertizare de tip Cod portocaliu, valabilă până joi la prânz, 19 noiembrie, în bazinele hidrografice din județele Caraș-Severin și Timiș, precum și un Cod galben ce vizează cursurile de apă din 13 județe.

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