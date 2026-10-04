Carmen Harra, previziuni despre viitorul României. Ce profil are cel care ar trebui să conducă destinul țării
Carmen Harra, previziuni despre viitorul României
Carmen Harra, psiholog și numerolog, a vorbit la Realitatea PLUS despre situația politică din România și despre variantele care s-ar putea contura pentru viitorul executiv. Ea consideră că presiunea asupra președintelui este foarte mare și că formarea unui guvern într-un astfel de context va fi dificilă.
Carmen Harra a abordat și profilul liderului de care România ar avea nevoie, posibilitatea desemnării unui premier independent, dar și scenariul alegerilor anticipate.
Presiune mare asupra președintelui și un guvern născut din necesitate
Carmen Harra spune că, președintele se află într-o situație complicată și că viitoarea formulă de guvernare ar putea apărea mai degrabă din necesitate decât dintr-o construcție politică firească.
„Eu cred că este o mare presiune asupra președintelui la ora actuală. Este posibil să apară așa o formă de guvernare care este acceptată dintr-o necesitate. Adică nu e nimic care să meargăorganic și firesc. Totul naște din această situație de degringoladă generală, iar dacă admitem că, să zicem că un premier poate să primească voturile parlamentului, dar să nu primească încrederea oamenilor, aici este problema.
Și adevărata încercare devine: ce face cineva care ajunge la conducerea României, în situația asta, care e atât de tensionată? Psihologic, dacă ar fi să ne uităm la cum arată situația, situația arată foarte dificilă pentru oricine ar veni la conducere.”
Profilul liderului pe care îl vede Carmen Harra
Întrebată ce profil ar trebui să aibă liderul care va ajunge la conducerea țării, Carmen Harra spune că România ar avea nevoie de o persoană care să nu fie implicată în probleme de corupție și care să poată reda oamenilor încrederea într-o schimbare.
„Ar trebui un un român adevărat, care să nu fie corupt, care să nu aibă antecedente, care să vină cu un flux și să redea oamenilor dorința de transformare. Deci trebuie cineva care își doresc romârii de multă vreme și nu-l găsesc și nu știu de ce, pentru că sunt atâția români extraordinari care ar putea să ajungă la conducere, dar poate nu sunt parte din partidele respective.
Poate e cineva independent, zic eu. Deși poate politic este mai dificiă.”
Numerologia și profilul unui lider puternic
Carmen Harra își susține perspectiva și prin numerologie și vorbește despre numerele pe care le asociază cu liderii puternici. Ea spune că România ar avea nevoie de o persoană în care oamenii să poată avea din nou încredere.
„Da, numerologic, să fie cineva care să aibă o codificare, cum aș spune eu, numărul 9, 11, să fie lider al omenirii. Dacă te uiți, sau, de exemplu, Donald Trump, care e cifră 4, sau el este de fapt 22, care echivalează un 4, oameni foarte puternici. România are nevoie de un om puternic, un om în care să creadă.
Și aici românii și-au pierdut încrederea. Eu cred că până la urmă, că tot se vorbește de alegeri anticipate, cred că acest lucru se va întâmpla, dar scenariile sunt foarte confuze, foarte dificile. România se găsește mereu în aceeași dificultate, care se perpetuează, de a forma ceva solid, de a forma un guvern în care, cum să spun, oamenii să aibă încredere. Aici e toată esența, dacă vorbim, cine ar putea să conducă România, să o scoată din situația în care se găsește țara noastră la ora actuală.”
Carmen Harra vorbește despre direcția externă a României
Întrebată dacă vede o schimbare importantă în direcția externă a României în perioada imediat următoare, Carmen Harra spune că evoluția nu ar depinde doar de persoana care va ajunge la conducerea țării, ci și de modul în care aceasta este aleasă.
„S-ar putea, dar asta nu mai depinde de cine vine, cine se alege. Ci cine se alege să fie ales de români, să nu fie ales din afară. Că aici e problema. România de o vreme, asta e senzația care o am eu, că cine vine la conducere este impus de undeva, sunt forțele din afară care impun.”
Ce spune despre profilul viitorului premier
Carmen Harra a fost întrebată și ce fel de combinație numerologică ar trebui să aibă viitorul premier pentru a fi un lider puternic și pentru a putea răspunde situației actuale din România.
„Deci un lider cum trebuie să fie ar trebui să aibă o vibrație elevată, să fie un om care să înțeleagă situația, să aibă educație politică, să aibă educație economică, să-și dea seama ce se întâmplă, să recâștige încrederea românilor, să repoziționeze România într-o altă direcție.
Pentru că unde se găsește la ora actuală România nu se duce într-o pantă în sus, se continuă să se ducă în jos. Continuă să decline situația în România. Și aici este problema. Trebuie un lider care să poată să balaseze starea vibrațională și starea psihică a românilor. Dacă vă uitați românii sunt absolut speriați, disperați, pentru că nu pot să trăiască de la o lună la alta, la majoritatea populației, asta contează. Și de asta românul pleacă din țară.
Fenomenul ăsta trebuie să-l oprească cineva, care să vină la conducere, să dea românilor speranța că se poate face ceva, că România se poate să progreseze, nu să meargă înapoi atât de repede și atât de vertiginos”
Perioada de tranziție ar putea continua
Carmen Harra spune că, din perspectiva sa, România se află în continuare într-o perioadă de tranziție și consideră că este posibil ca soluția politică să nu apară imediat.
„Perioada asta continuă încă să fie o perioadă de tranziție și o perioadă nefavorabilă. Deci nu vreau să dau vești proaste, dar aș vrea să cred și sper ca oricare român care iubește România că poate să găsim pe cineva care să aducă înapoi stabilitatea țării și situația economică să o țină sub control.
Dar nu știu dacă chiar la ora actuală, din cei pe care voi îi știți, ai crede că ar putea ajunge la conducere, sunt exact cei care trebuie să vină. Eu zic că s-ar putea să mai dureze. Nu cred că avempe cineva competent să conducă România.”
Carmen Harra vede posibil scenariul alegerilor anticipate
În ultima parte a declarației, Carmen Harra a fost întrebată dacă România va avea un guvern stabil sau dacă se va ajunge la alegeri anticipate. Ea spune că scenariul anticipatelor este unul pe care l-a avut în vedere de mai mult timp.
„Da, scenariul ăsta de alegeri anticipate eu l-am anticipat, apropo de anticipate, de multă vreme. Deci m-am gândit că se poate ajunge la aceste alegeri anticipate și continui să cred că acolo se merge. Ca urmare, poporul trebuie să aibă un cuvânt definitoriu aici, să hotărască ce trebuie să se întâmple, pentru că unde stăm în momentul ăsta nu putem decât spre anticipate să mergem.”
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