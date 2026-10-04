Carmen Harra, previziuni despre viitorul României. Ce profil are cel care ar trebui să conducă destinul țării

Publicat 4 oct. 2026, 17:16 Sursă Realitatea PLUS

Carmen Harra, psiholog și numerolog, a vorbit la Realitatea PLUS despre situația politică din România și despre variantele care s-ar putea contura pentru viitorul executiv. Ea consideră că presiunea asupra președintelui este foarte mare și că formarea unui guvern într-un astfel de context va fi dificilă.

Distribuie articolul