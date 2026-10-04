Se fac calcule pentru majorarea pensiilor în 2027. Trei scenarii sunt luate în calcul la Ministerul Muncii. Cât ar putea primi seniorii

Publicat 4 oct. 2026, 16:42 Actualizat 4 oct. 2026, 16:44 Sursă Realitatea PLUS

Calculele pentru o eventuală majorare a pensiilor de la începutul anului viitor au început deja. Social-democrații au promis că vor crește veniturile vârstnicilor dacă vor face parte din viitorul Guvern, iar la Ministerul Muncii sunt analizate mai multe variante pentru indexarea pensiilor.

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