Se fac calcule pentru majorarea pensiilor în 2027. Trei scenarii sunt luate în calcul la Ministerul Muncii. Cât ar putea primi seniorii

Calculele pentru o eventuală majorare a pensiilor de la începutul anului viitor au început deja. Social-democrații au promis că vor crește veniturile vârstnicilor dacă vor face parte din viitorul Guvern, iar la Ministerul Muncii sunt analizate mai multe variante pentru indexarea pensiilor.
Diferențele dintre scenarii depind de procentul cu care ar urma să fie majorate pensiile. Pentru un pensionar cu 25 de puncte acumulate, care primește în prezent 2.025 de lei, diferența dintre variante poate ajunge la câteva zeci de lei pe lună.
Pensia de 2.025 de lei ar putea ajunge la 2.154 de lei
În prezent, valoarea punctului de referință (VPR) este de 81 de lei. Astfel, un pensionar care a acumulat 25 de puncte în urma activității profesionale are o pensie de 2.025 de lei.
Primul scenariu luat în calcul pornește de la o indexare cu rata inflației de 7,3%. În această situație, valoarea punctului de referință ar crește la 86,91 de lei.
Pentru pensionarul cu cele 25 de puncte, pensia ar ajunge astfel la 2.154 de lei.
A doua variantă presupune o creștere de 5%
Un alt scenariu analizat presupune o indexare mai mică, de 5%, și nu de 7,3%.
În această variantă, valoarea punctului de referință ar ajunge la 85,05 lei. Pentru aceeași pensie actuală de 2.025 de lei, venitul lunar ar crește până la 2.126 de lei.
Diferența față de prima variantă este de 28 de lei pentru pensionarul luat ca exemplu.
Al treilea scenariu le dă fiori pensionarilor
Există și un al treilea scenariu, bazat pe rata inflației estimată pentru anul 2027, în condițiile în care ata inflației ar putea fi mai mică decât în primele două variante analizate. Scenariul luat în calcul pornește de la o inflație de 3,4%, ceea ce ar însemna o indexare a pensiilor cu același procent.
În acest caz, valoarea punctului de referință ar crește corespunzător, iar pensia de 2.025 de lei a pensionarului cu 25 de puncte ar ajunge la 2.093 de lei.
Astfel, între cele trei variante, pentru aceeași pensie actuală, venitul lunar ar putea ajunge la 2.154 de lei în scenariul unei indexări cu 7,3%, la 2.126 de lei dacă majorarea ar fi de 5% și la 2.093 de lei în cazul unei indexări cu 3,4%.