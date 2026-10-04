Un supercomputer a calculat când ar putea veni Sfârșitul Lumii. Căldura extremă și lipsa oxigenului amenință viața

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 oct. 2026, 20:35

Ideea că viața de pe Pământ ar putea avea, într-o zi, un sfârșit nu mai ține doar de scenarii SF. Oamenii de știință au folosit modele climatice și simulări realizate cu ajutorul unor supercomputere pentru a analiza modul în care planeta se va transforma pe măsură ce continentele se vor deplasa, Soarele va deveni mai luminos, iar atmosfera își va modifica treptat compoziția.

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