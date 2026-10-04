Bărbat atacat de un cerb în Bihor. A fost târât zeci de metri și a ajuns la spital cu numeroase răni - video

Un bihorean a ajuns la spital cu răni grave, după ce a fost atacat de un cerb și târât aproximativ 50 de metri. Victima a reușit să se salveze în ultimul moment, ascunzându-se într-un tub de canalizare. După incident, pe rețelele de socializare au apărut imagini care surprind animalul îndreptându-se amenințător către o mașină de teren din care era filmat. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional!
Potrivit informațiilor publicate de eBihoreanul, bărbatul se întorcea acasă, în satul Luncșoara, comuna Aușeu, sâmbătă după-amiază, 3 octombrie, când a fost atacat de un cerb.
Animalul l-ar fi izbit din spate și l-ar fi târât zeci de metri, iar victima a reușit să scape după ce s-a ascuns într-un tub de scurgere a apei, aflat sub un pod. Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut filmări cu animalul furios, care scoate zgomote amenințătoare și schițează gestul de a ataca o mașină de teren din care era filmat.
Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Unitatea de Primire a Urgențelor a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, iar șeful UPU-SMURD Bihor, medicul Hadrian Borcea, a precizat că victima a suferit multiple traumatisme și plăgi pe întregul corp.
Victima a ajuns la UPU cu plăgi multiple, pe aproape toată suprafața corpului, la nivelul toracelui, abdomenului și membrelor superioare și inferioare. Prezenta și traumatism toracic și traumatism cranian minor. Plăgile au fost pansate, iar pacientul nu a rămas internat, a declarat medicul.
Conform informațiilor apărute ulterior, bărbatul a fost transferat pentru îngrijiri și supraveghere medicală la Spitalul Orășenesc Aleșd.