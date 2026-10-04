Incendiu puternic la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov. O pacientă a fost găsită carbonizată într-un salon

Un incendiu a izbucnit, duminică, 4 octombrie, la Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Brașov, într-un salon aflat la etajul 1 al clădirii. O persoană a fost găsită carbonizată în încăperea afectată de foc.
Conform informațiilor de la autorități, victima este o pacientă care ar fi provocat incendiul după ce a dat foc unei saltele. Până la sosirea echipajelor de intervenție, alte zece persoane, pacienți și cadre medicale, au reușit să iasă singure din zona afectată și să se autoevacueze în siguranță.
Incendiul a izbucnit într-un salon de la etajul 1
Ministerul Sănătății a fost informat cu privire la izbucnirea unui incendiu la Spitalul de Pneumofiziologie din municipiul Brașov,
Din primele informații transmise despre incident, incendiul s-a soldat cu o victimă găsită carbonizată în salonul în care a izbucnit focul.
Victima este o pacientă despre care se presupune că ar fi provocat incendiul. Din datele inițiale, femeia ar fi dat foc unei saltele, iar incendiul ar fi izbucnit în urma acestui gest.
Zece persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor
În momentul producerii incendiului, în zona afectată se aflau atât pacienți, cât și cadre medicale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, zece persoane au reușit să se autoevacueze.
Pacienții și cadrele medicale au părăsit spațiul afectat fără să aștepte intervenția echipajelor și s-au autoevacuat în siguranță.
În paralel cu evacuarea persoanelor, personalul spitalului a intervenit pentru stingerea incendiului.
Focul a fost lichidat de personalul spitalului
Incendiul a fost lichidat de către personalul Spitalului de Pneumoftiziologie din Brașov. După stingerea focului, intervenția a continuat pentru îndepărtarea fumului acumulat în spațiile afectate.
La fața locului se intervine pentru ventilarea încăperilor în care s-a răspândit fumul, precum și pentru gestionarea situației produse în urma incendiului.
Primele date indică faptul că persoana găsită carbonizată în salon este pacienta care ar fi provocat incendiul prin incendierea unei saltele. Informațiile sunt cele comunicate în faza inițială a intervenției.