Incendiu puternic la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov. O pacientă a fost găsită carbonizată într-un salon

Publicat 4 oct. 2026, 17:12 Actualizat 4 oct. 2026, 17:27 Sursă Realitatea PLUS

Un incendiu a izbucnit, duminică, 4 octombrie, la Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Brașov, într-un salon aflat la etajul 1 al clădirii. O persoană a fost găsită carbonizată în încăperea afectată de foc.

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