Ploi cu broaște, fulgere ca niște globuri de foc și cutremure din cer. Fenomenele atmosferice care au rămas greu de explicat

Publicat 4 oct. 2026, 18:57 Sursă Realitatea PLUS

De-a lungul anilor, oamenii au observat numeroase fenomene meteorologice și atmosferice neobișnuite, dintre care unele au rămas până astăzi doar parțial explicate sau chiar complet inexplicabile. Unele dintre ele pot fi întâlnite extrem de rar și au provocat de-a lungul timpului numeroase întrebări în rândul cercetătorilor.

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