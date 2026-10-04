Ploi cu broaște, fulgere ca niște globuri de foc și cutremure din cer. Fenomenele atmosferice care au rămas greu de explicat
Fenomenele atmosferice care au rămas greu de explicat
De-a lungul anilor, oamenii au observat numeroase fenomene meteorologice și atmosferice neobișnuite, dintre care unele au rămas până astăzi doar parțial explicate sau chiar complet inexplicabile. Unele dintre ele pot fi întâlnite extrem de rar și au provocat de-a lungul timpului numeroase întrebări în rândul cercetătorilor.
Printre cele mai spectaculoase exemple se numără fulgerul globular, așa-numitele „cutremure din cer”, fenomenul luminos denumit Steve, dar și ploile în timpul cărora din cer ajung să cadă broaște, pești sau chiar crustacee.
Fulgerul globular, un glob de foc care poate dispărea în câteva secunde
Fulgerul globular este unul dintre fenomenele atmosferice pentru care cercetătorii nu au reușit să stabilească până în prezent o explicație definitivă privind modul în care se formează. Acesta este descris sub forma unui glob de foc, care poate avea o culoare alb-albăstruie sau roșiatică.
Fenomenul poate dispărea cu sau fără o explozie. Primele descrieri ale fulgerului globular menționează și un miros de sulf rămas în urma sa.
Dimensiunile unui astfel de glob pot varia foarte mult. Fulgerul globular poate avea o mărime comparabilă cu cea a unui bob de mazăre, dar poate ajunge până la câțiva metri în diametru.
O altă particularitate este durata sa. Un fulger globular poate rămâne vizibil până la aproximativ 20 de secunde, deși asemenea apariții sunt rare.
Cercetătorii nu au stabilit cauza exactă a formării acestui tip de fulger. Există însă mai multe teorii care încearcă să explice apariția și comportamentul fenomenului.
Bubuiturile misterioase cunoscute drept „cutremure din cer”
Un alt fenomen atmosferic neobișnuit este cunoscut sub denumirea de „skyquakes”, expresie tradusă prin „cutremure din cer”. Fenomenul se manifestă prin bubuituri foarte puternice, care pot reveni în mod repetat, chiar și atunci când în zonă nu există o furtună și nici avioane supersonice care să poată explica zgomotele.
Sunetele sunt suficient de puternice pentru a produce efecte care pot fi observate și asupra clădirilor. Persoanele aflate în apropiere pot simți vibrații puternice în pereți, plafoane sau ferestre.
Caracterul neașteptat al acestor bubuituri și dificultatea de a identifica o sursă evidentă au făcut ca „skyquakes” să rămână printre fenomenele atmosferice misterioase observate de-a lungul timpului.
Steve apare pe cer sub forma unei panglici luminoase
Un alt fenomen atmosferic extrem a primit numele de Steve din partea pasionaților de astronomie. Spre deosebire de aurorele boreale, care apar în mod obișnuit sub forma unei structuri ovale, Steve poate fi observat ca o panglică luminoasă.
Fenomenul poate dura între 20 de minute și o oră, ceea ce îl diferențiază de alte apariții luminoase de pe cer.
Oamenii de știință consideră că Steve reprezintă o fâșie de gaze foarte fierbinți. Temperatura din interiorul acesteia este estimată la aproximativ 3.000 de grade Celsius.
Astfel, ceea ce pentru observatori poate părea o simplă dâră luminoasă neobișnuită este asociat de cercetători cu procese care au loc în atmosfera superioară.
Cum ajung broaștele și peștii să cadă din cer
Printre cele mai surprinzătoare fenomene consemnate de-a lungul anilor se află ploile în timpul cărora din cer cad animale mici. Au fost înregistrate situații în care broaște, pești sau crustacee au ajuns pe sol în timpul unor astfel de evenimente.
Explicația are legătură cu fenomene atmosferice caracterizate de vânturi foarte puternice. Tornadele, trombele marine sau alte forme de vânt intens pot aspira ocazional animale mici dintr-un corp de apă.
Odată ridicate în atmosferă, acestea pot fi transportate pe distanțe importante de curenții de aer. În momentul în care fenomenul atmosferic își pierde din intensitate, animalele pot cădea din nou la sol, uneori odată cu ploaia.
Astfel de situații pot da impresia unei adevărate „ploi” cu pești, broaște sau crustacee, deși mecanismul este legat de transportul acestora de către curenții de aer puternici.
„Spiritele” și „elfii” din ionosferă sunt descărcări electrice
Printre fenomenele care au primit denumiri inspirate din lumea fantastică se află și „spiritele” și „elfii” din ionosferă. În realitate, acestea nu sunt creaturi mistice, ci fenomene luminoase tranzitorii care apar în straturile superioare ale atmosferei.
Piloții de avion raportaseră astfel de apariții cu zeci de ani înainte ca existența lor să fie acceptată pe scară largă. Fenomenul a fost privit însă cu scepticism până în 1989, când aceste lumini au fost fotografiate pentru prima dată, în mod întâmplător.
„Spiritele” și „elfii” sunt descărcări electrice de mari proporții care se produc în straturile superioare ale atmosferei terestre. Acestea apar la altitudini mult mai mari decât norii obișnuiți care însoțesc furtunile.
Deși unele dintre aceste fenomene au primit explicații științifice, ele continuă să fie printre cele mai neobișnuite manifestări observate în atmosfera Pământului.
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