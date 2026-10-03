Protest duminică în București. Peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale din toată țara cer schimbări în modul în care sunt protejate drepturile prietenilor necuvântători

Peste 70 de organizații neguvernamentale și iubitori de animale din mai multe regiuni ale țării se vor reuni duminică în București, într-un protest prin care cer schimbări în modul în care autoritățile gestionează situația animalelor cu și fără stăpân, a animalelor de fermă și a celor sălbatice.
Manifestarea este organizată de Federația Împreună pentru Animale și are loc chiar pe 4 octombrie, dată la care este marcată Ziua Internațională a Animalelor.
Protestatari din mai multe orașe ale țării
Potrivit unui comunicat transmis de Federația Împreună pentru Animale, la protest sunt așteptați oameni din Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Suceava și din alte orașe.
Organizatorii spun că participanții vin la București pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă animalele și asupra modului în care acestea sunt tratate și protejate în România.
„Oameni din Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Suceava și din alte orașe ale țării vin la București pentru a atrage atenția autorităților că, deși animalele nu pot vorbi, există oameni care le reprezintă și le apără drepturile”, transmit organizatorii.
Federația susține că România se află la coada clasamentului european în ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân și atrage atenția că, în cazul pisicilor, nu există o legislație specifică pentru gestionarea situației acestora.
ONG-urile acuză probleme în gestionarea animalelor
Reprezentanții organizațiilor participante reclamă și situația unor animale de fermă. Potrivit acestora, caii sunt uneori exploatați până la moarte, iar unele găini ouătoare sunt crescute în condiții pe care le descriu drept primitive.
În cazul animalelor sălbatice, organizatorii susțin că acestea nu beneficiază de suficientă protecție în fața unor acte de cruzime.
„România se află la coada clasamentului european în privința gestionării câinilor fără stăpân. Nu are o legislație specifică pentru gestionarea situației pisicilor, caii sunt exploatați uneori până la moarte, unele găini ouătoare sunt ținute în condiții primitive, iar animalele sălbatice rămân fără apărare în fața barbariei oamenilor”, se arată în comunicatul Federației Împreună pentru Animale.
Organizatorii critică și modul în care sunt cheltuiți banii publici pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Aceștia afirmă că statul român continuă să aloce milioane de euro pentru eutanasiere, în lipsa unui program național de sterilizare.
Peste 200.000 de câini ar fi fost eutanasiați în ultimii ani
Federația Împreună pentru Animale susține că, numai în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiați în România, fără ca problema câinilor fără stăpân să fie rezolvată la nivel național.
„Statul român continuă să cheltuiască milioane de euro pentru eutanasiere, fără să aibă un program național de sterilizare. Doar în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiați, iar problema rămâne endemică la nivel național”, afirmă reprezentanții Federației.
Organizatorii compară situația din România cu cea din alte state europene, unde, susțin ei, animalele de companie sunt recunoscute drept membri ai familiei. În România, acestea sunt considerate în continuare bunuri, potrivit organizatorilor.
Federația mai susține că numărul cazurilor de cruzime față de animale nu scade, ci este în creștere.
„În timp ce, în Europa, animalele de companie sunt recunoscute ca membri ai familiei, în România acestea sunt considerate încă bunuri, iar cazurile de cruzime, în loc să scadă, se înmulțesc. Pentru animalele care nu pot vorbi, oamenii au ales să o facă”, transmit organizatorii.
Marș de la Teatrul Național până la Piața Victoriei
Protestul va începe la ora 14:00, când participanții se vor aduna în fața Teatrului Național București.
La ora 15:00 este programată plecarea în marș către Piața Victoriei. Participanții vor continua apoi protestul în fața Guvernului României.
Manifestarea este programată să se încheie în jurul orei 19:30-20:00.