Protest duminică în București. Peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale din toată țara cer schimbări în modul în care sunt protejate drepturile prietenilor necuvântători

Publicat 3 oct. 2026, 22:52 Sursă Agerpres

Peste 70 de organizații neguvernamentale și iubitori de animale din mai multe regiuni ale țării se vor reuni duminică în București, într-un protest prin care cer schimbări în modul în care autoritățile gestionează situația animalelor cu și fără stăpân, a animalelor de fermă și a celor sălbatice.

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