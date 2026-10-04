Incendiu devastator într-o locuință din Slatina. Trei persoane au ajuns la spital, printre care și o minoră

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 4 oct. 2026, 06:56

Un incendiu puternic a distrus o locuință din municipiul Slatina, situată chiiar în apropierea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Flăcările au cuprins rapid întreaga casă, iar cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului. Dintre acestea, trei au ajuns la spital.

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