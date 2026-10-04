Ai un credit? Se schimbă regulile. Ce ar putea fi obligat IFN-ul de unde ai luat banii să facă în 5 zile

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 oct. 2026, 15:53

Aleșii propun modificarea regulilor aplicabile creditorilor, printr-o inițiativă legislativă aflată în prezent în dezbaterea Senatului. Proiectul urmărește, printre altele, să reducă fraudele în care sunt folosite datele de identitate ale unor persoane pentru contractarea unor împrumuturi și să le ofere consumatorilor informații mai clare despre creditele pe care le-au avut.

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