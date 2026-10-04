Ai un credit? Se schimbă regulile. Ce ar putea fi obligat IFN-ul de unde ai luat banii să facă în 5 zile
Ai un credit? Se schimbă regulile
Aleșii propun modificarea regulilor aplicabile creditorilor, printr-o inițiativă legislativă aflată în prezent în dezbaterea Senatului. Proiectul urmărește, printre altele, să reducă fraudele în care sunt folosite datele de identitate ale unor persoane pentru contractarea unor împrumuturi și să le ofere consumatorilor informații mai clare despre creditele pe care le-au avut.
Una dintre măsurile propuse vizează încheierea creditelor la distanță. Înainte ca un astfel de contract să fie încheiat, creditorul ar urma să fie obligat să verifice identitatea consumatorului. Prin această prevedere, inițiatorii urmăresc să limiteze situațiile în care o persoană descoperă ulterior că un credit a fost contractat în numele său, deși nu a solicitat niciodată împrumutul.
Verificarea identității înainte de contractarea creditului
Inițiativa legislativă introduce reguli suplimentare pentru creditori în cazul contractelor de credit încheiate la distanță. Verificarea identității consumatorului ar deveni obligatorie înainte de încheierea contractului, astfel încât creditorul să poată demonstra cine este persoana care a solicitat și a contractat împrumutul.
Măsura este propusă în contextul situațiilor în care datele de identitate ale unei persoane pot fi folosite pentru obținerea unui credit fără acordul acesteia. Într-un astfel de caz, consumatorul nu ar mai trebui să descopere după o perioadă că figurează cu un împrumut pe care nu l-a solicitat, iar creditorul ar trebui să poată demonstra că identitatea celui care a contractat a fost verificată.
Proiectul stabilește și condiții mai stricte pentru comunicarea notificărilor către consumatori. Acestea ar trebui transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii, fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-o altă metodă care oferă dovada că notificarea a fost primită.
Situația finală a creditului ar trebui transmisă în maximum 5 zile
O altă modificare propusă se referă la momentul în care contractul de credit încetează. Creditorul ar urma să aibă obligația de a transmite consumatorului, în cel mult 5 zile lucrătoare, o situație clară și standardizată privind creditul.
Documentul ar trebui să ofere consumatorului o imagine completă asupra modului în care a fost derulat împrumutul și asupra situației sale la finalul contractului. Astfel, clientul ar trebui să poată vedea valoarea inițială a creditului, precum și toate sumele achitate pe parcurs.
Situația ar trebui să precizeze și modul în care au fost repartizate plățile efectuate de consumator. Ar urma să fie indicate distinct sumele alocate principalului, dobânzilor și comisioanelor.
Ce informații ar trebui să apară în document
Proiectul prevede ca situația transmisă consumatorului să conțină valoarea și data fiecărei plăți efectuate. În acest fel, clientul ar putea avea o evidență clară a sumelor achitate și a modului în care acestea au fost repartizate pe parcursul creditului.
Documentul ar trebui să includă, de asemenea, soldul final al creditului. La acestea s-ar adăuga informațiile referitoare la eventualele raportări către sistemele de evidență a riscului de credit.
Prin standardizarea acestor informații, inițiatorii urmăresc ca persoana care a contractat creditul să poată afla într-un format clar care a fost valoarea împrumutului, cât a plătit, cum au fost distribuite plățile și care este situația finală a creditului.
Senatorul USR Remus Negoi susține că responsabilitatea nu ar trebui să cadă exclusiv asupra consumatorului atunci când există suspiciuni privind contractarea frauduloasă a unui credit.
„Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situația finală a unui credit și nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obține un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat”, declară senatorul USR Remus Negoi.
Schimbări propuse și pentru creditele cesionate
Inițiativa legislativă se referă și la situațiile în care o creanță este transferată către un alt creditor sau către o societate de recuperare. Proiectul propune reguli care să clarifice momentul de la care noul creditor poate începe activitățile de recuperare în relația cu consumatorul.
Inițiatorii urmăresc ca persoana vizată să fie informată în mod corespunzător cu privire la cesiunea creanței. Astfel, consumatorul ar trebui să știe că datoria a fost transferată și cui îi revine ulterior calitatea de creditor.
Senatoarea Cynthia Păun consideră că actualele reguli trebuie schimbate astfel încât consumatorii să beneficieze de o protecție mai clară în asemenea situații.
„Prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau. Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalități pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată și fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit”, afirmă senatoarea Cynthia Păun.
Ce urmărește proiectul aflat la Senat
Potrivit inițiatorilor, modificările propuse au ca obiectiv reducerea riscului de fraudă prin folosirea datelor de identitate ale consumatorilor. În același timp, proiectul urmărește să limiteze disputele legate de transmiterea și primirea notificărilor.
O altă țintă a inițiativei este creșterea transparenței în relația dintre consumatori și creditori. Prin obligația de transmitere a unei situații standardizate la încetarea creditului, consumatorul ar urma să primească într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare informațiile privind istoricul plăților, repartizarea sumelor, soldul final și eventualele raportări către sistemele de evidență a riscului de credit.
Proiectul de lege se află în prezent la Senat, unde este în procedură de dezbatere.
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