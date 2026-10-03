Scene de groază pe DN5, la Jilava, după un accident grav. Mașina, distrusă complet după ce a intrat într-un stâlp

Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază, 3 octombrie, pe DN5, în zona Jilava, județul Ilfov. Un autoturism a intrat într-un stâlp, iar șoferul a fost transportat la spital.
Mașină intrată într-un stâlp pe DN5
Accidentul s-a produs pe DN5, în zona localității Jilava, județul Ilfov. Din informațiile disponibile în acest moment, un șofer a pierdut controlul autoturismului, iar mașina a ajuns într-un stâlp.
În urma impactului, conducătorul auto a fost transportat la spital. La fața locului sunt prezente autoritățile pentru intervenție și pentru verificările necesare după producerea accidentului.
Traficul rutier este îngreunat în zona în care s-a produs accidentul.
Accidentul a fost semnalat de un internaut
Incidentul de pe DN5 a fost semnalat pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”. Un internaut a transmis informații despre accident și despre situația traficului.
„Auto intrat în stâlp. Șoferul la spital. Trafic îngreunat. DN5 – Jilava (Ilfov)”, a transmis acesta.
Mesajul a semnalat atât impactul autoturismului cu stâlpul, cât și faptul că șoferul a fost transportat la spital.
În imagini se văd mai multe echipaje de ISU și SMURD care acordă primul ajutor.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările
La acest moment, nu sunt cunoscute cauzele care au dus la producerea accidentului. Nu există informații certe cu privire la motivul pentru care autoturismul a părăsit traiectoria și a intrat în stâlp.
De asemenea, nu sunt informații care să indice dacă șoferul se afla sau nu sub influența alcoolului în momentul producerii impactului.
Polițiștii urmează să efectueze verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.