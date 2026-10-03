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Scene de groază pe DN5, la Jilava, după un accident grav. Mașina, distrusă complet după ce a intrat într-un stâlp

Accident grav pe DN5

Accident grav pe DN5

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 17:25

Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază, 3 octombrie, pe DN5, în zona Jilava, județul Ilfov. Un autoturism a intrat într-un stâlp, iar șoferul a fost transportat la spital.

Mașină intrată într-un stâlp pe DN5

Accidentul s-a produs pe DN5, în zona localității Jilava, județul Ilfov. Din informațiile disponibile în acest moment, un șofer a pierdut controlul autoturismului, iar mașina a ajuns într-un stâlp.

În urma impactului, conducătorul auto a fost transportat la spital. La fața locului sunt prezente autoritățile pentru intervenție și pentru verificările necesare după producerea accidentului.

Traficul rutier este îngreunat în zona în care s-a produs accidentul.

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Accidentul a fost semnalat de un internaut

Incidentul de pe DN5 a fost semnalat pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”. Un internaut a transmis informații despre accident și despre situația traficului.

„Auto intrat în stâlp. Șoferul la spital. Trafic îngreunat. DN5 – Jilava (Ilfov)”, a transmis acesta.

Mesajul a semnalat atât impactul autoturismului cu stâlpul, cât și faptul că șoferul a fost transportat la spital.

În imagini se văd mai multe echipaje de ISU și SMURD care acordă primul ajutor.

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Polițiștii urmează să stabilească împrejurările

La acest moment, nu sunt cunoscute cauzele care au dus la producerea accidentului. Nu există informații certe cu privire la motivul pentru care autoturismul a părăsit traiectoria și a intrat în stâlp.

De asemenea, nu sunt informații care să indice dacă șoferul se afla sau nu sub influența alcoolului în momentul producerii impactului.

Polițiștii urmează să efectueze verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

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