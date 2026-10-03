Sindicatele cer majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027. Scumpirile au înghițit majorările modeste

Salariul minim pentru 2027 intră în perioada negocierilor, iar sindicatele cer ca acesta să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie. În prezent, salariul minim este de 4.325 de lei, iar sindicaliștii spun că banii în plus obținuți prin majorarea din acest an au fost deja erodați de scumpiri. Potrivit Blocului Național Sindical, inflația luată în calcul la stabilirea salariului minim a fost mai mică decât cea înregistrată în realitate.
Aproape două milioane de români depind de salariul minim
Datele prezentate de Blocul Național Sindical arată că aproximativ 1,8 milioane de români sunt remunerați la nivelul salariului minim pe economie. Sindicaliștii afirmă că venitul actual nu acoperă valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent și avertizează asupra unei scăderi semnificative a puterii de cumpărare, potrivit Realitatea Plus.
În opinia acestora, inflația luată în calcul atunci când a fost stabilit actualul salariu minim s-a dovedit mai redusă decât cea înregistrată în realitate. În consecință, beneficiile majorării au fost rapid anulate de creșterea prețurilor la alimente, utilități și alte bunuri esențiale.
Solicitare: salariu minim de 5.000 de lei brut
Sindicatele cer ca de la începutul anului viitor salariul minim brut să fie majorat la 5.000 de lei. Reprezentanții angajaților susțin că o astfel de creștere este necesară pentru a compensa pierderile generate de inflație și pentru a oferi un nivel de trai mai apropiat de nevoile reale ale populației.
Totuși, decizia finală va depinde de viitoarele negocieri dintre Guvern, patronate și sindicate. În acest moment, există incertitudini legate atât de situația politică, cât și de capacitatea bugetară a statului de a susține noi majorări salariale.
Negocieri dificile pe fondul presiunilor bugetare
Stabilirea salariului minim pentru 2027 se anunță una dintre cele mai sensibile teme economice ale finalului de an. Pe de o parte, sindicatele invocă scăderea nivelului de trai și necesitatea protejării angajaților cu venituri reduse. Pe de altă parte, autoritățile vor trebui să găsească un echilibru între cererile sociale și constrângerile bugetare.
În perioada următoare, negocierile dintre partenerii sociali vor fi decisive pentru stabilirea nivelului salariului minim care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, o măsură ce va afecta direct aproape două milioane de salariați din România.