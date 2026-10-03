De ce devine mai greu să cunoști oameni noi după 30 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 oct. 2026, 09:52

La 20 de ani, oamenii noi apar în viața noastră aproape fără să-i căutăm. Facultatea, primele joburi, colegii de apartament, petrecerile, prietenii prietenilor și schimbările dese de program creează permanent contexte în care ajungem să vorbim cu persoane pe care nu le-am mai întâlnit. După 30 de ani, lucrurile se schimbă. Nu pentru că devenim mai puțin sociabili și nici pentru că dispar oamenii interesanți, ci pentru că viața începe să fie mai bine organizată și, odată cu ea, mai previzibilă.

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