Motocicliștii, nemulțumiți de o propunere de modificare a Codului Rutier pentru depășirile în trafic aglomerat. „Practic vor să le interzică!”

Publicat 3 oct. 2026, 06:48 Actualizat 3 oct. 2026, 06:50

Comunitatea motocicliștilor din România reacționează critic la un proiect legislativ care propune reglementarea clară a condițiilor în care se pot strecura printre mașinile blocate în trafic. În expunerea de motive, inițiatorul susține că manevra, denumită tehnic „filtrarea traficului”, implică o serie de riscuri tocmai din cauza lipsei unor reguli precise. În replică, numeroși motocicliști cred că noile norme maschează, de fapt, o încercare de a descuraja acest procedeu. Cele mai criticate aspecte sunt obligațivitatea păstrării distanței laterale de minimum 50 de centimetri față de autoturisme și interdicția de a avansa printre vehiculele oprite la semafor, adică exact cele mai frecvente situații întâlnite în traficul urban.

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