Motocicliștii, nemulțumiți de o propunere de modificare a Codului Rutier pentru depășirile în trafic aglomerat. „Practic vor să le interzică!”

Comunitatea motocicliștilor din România reacționează critic la un proiect legislativ care propune reglementarea clară a condițiilor în care se pot strecura printre mașinile blocate în trafic. În expunerea de motive, inițiatorul susține că manevra, denumită tehnic „filtrarea traficului”, implică o serie de riscuri tocmai din cauza lipsei unor reguli precise. În replică, numeroși motocicliști cred că noile norme maschează, de fapt, o încercare de a descuraja acest procedeu. Cele mai criticate aspecte sunt obligațivitatea păstrării distanței laterale de minimum 50 de centimetri față de autoturisme și interdicția de a avansa printre vehiculele oprite la semafor, adică exact cele mai frecvente situații întâlnite în traficul urban.
Ce propun inițiatorii proiectului?
Proiectul inițiat de senatoarea neafiliată Raisa Enachi a fost înregistrat și postat pe pagina Senatului. Inițativa propune modificarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât să existe „un regim juridic distinct pentru situația în care conducătorul unei motociclete sau al unui moped se deplasează, cu viteză redusă și în condiții strict determinate, pe lângă vehicule imobilizate temporar ca efect direct al formării unei coloane ori al congestiei traficului” (textul integral).
Manevra este definită drept „filtrarea traficului” și este permisă doar dacă sunt respectate simultan o serie de condiții cumulative.
Printre cele mai importante se numără limitarea vitezei de depășire la cel mult 20 km/h, obligativitatea efectuării manevrei exclusiv pe același sens de circulație și interdicția utilizării trotuarelor, a pistelor de biciclete ori a altor spații rezervate, cum ar fi benzile de urgență.
Punctele care însă au atras atenția și cele mai numeroase critici din partea motocicliștilor se referă la obligativitatea de a păstra, în timpul manevrei de depășire:
o distanță laterală de cel puțin jumătate de metru între extremitatea laterală a motocicletei sau mopedului și cea mai apropiată extremitate laterală a vehiculului pe lângă care se efectuează filtrarea.
și
filtrarea nu se face pentru a trece înaintea unei coloane de vehicule oprite la CULOAREA ROȘIE a semaforului sau la o trecere la nivel cu calea ferată.
Nerespectarea condițiilor ar transforma manevra într-o contravenție sancționată cu 4-5 puncte de amendă, adică până la 1.081,25 lei, la actuala valoarea a unui punct-amendă - 216,25 lei.
Ce spun motocicliștii pe grupul de Facebook Motociclism.ro
Discuțiile apărute pe grupul de Facebook Motociclism.ro arată că majoritatea celor care au comentat proiectul consideră că cele două reglementări evidențiate mai sus limitează, de fapt, posibilitatea filtrării în traficul urban.
Deci practic vor să interzică filtrarea. Unde ai vreodată jumate de metru față de mașini, mai ales fără să calci vreun marcaj?” a scris unul dintre participanții la discuție.
Mulți motocicliști consideră că cerința privind distanța laterală ignoră realitatea traficului aglomerat din marile orașe, unde spațiul disponibil între vehicule este adesea redus.
O lege idioată. Practic filtrarea traficului devine imposibilă fără a încălca legea. Au găsit o nouă metodă de a amenda motocicliștii”, a comentat un alt utilizator.
O altă critică frecventă vizează interdicția de a avansa pe lângă coloanele oprite la semafor, mulți motocicliști susținând că tocmai astfel de situații reprezintă esența filtrării traficului.
L-au reglementat încât să fie legal imposibil. Și dacă trecem peste partea cu distanța, mai jos zice că nu e voie dacă lumea stă oprită la roșu. Păi aia e 90% din toate situațiile în care se formează coloane”, a remarcat unul dintre membrii grupului.
Există însă și voci care consideră că prevederile au rolul de a introduce un standard minim de siguranță și că, în practică, aplicarea regulii privind cei 50 de centimetri va depinde de interpretarea agenților rutieri.
În principiu, dacă ai loc să treci, va fi OK. Și va fi poate o contravenție ușoară faptul că ai filtrat sub 50 cm”, a susținut un motociclist.
Pe grup au apărut și propuneri constructive, precum organizarea unei întâlniri a motocicliștilor pentru a discuta această temă sau trimiterea punctelor de vedere pe grupul de Facebook, în vederea centralizării și formulării unui punct de vedere comun.
Un proiect legislativ depus în Parlament devine lege după ce este analizat în comisiile de specialitate, dezbătut și votat de Camera Deputaților și Senat (în funcție de competențe), apoi este trimis președintelui României pentru promulgare. După promulgare, legea este publicată în Monitorul Oficial.