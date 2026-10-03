Accident grav pe centura Sătmarului. Un motociclist de 29 de ani a murit după impactul cu două autoturisme

Un motociclist în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Satu Mare, după localitatea Mădăras.
În accident au fost implicate motocicleta și două autoturisme. În urma impactului, motocicleta a fost cuprinsă de flăcări, iar echipajele de intervenție au ajuns la fața locului pentru gestionarea situației.
Motociclistul de 29 de ani nu a mai putut fi salvat
La locul accidentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Pompierii au intervenit cu o autospecială de descarcerare grea și o autospecială de stingere cu apă și spumă.
La sosirea echipajelor, motociclistul era inconștient și, din nefericire, nu mai prezenta semne vitale.
„La fața locului au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu o autospecială de descarcerare grea și o autospecială de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor de pompieri, motociclistul, un bărbat în vârstă de 29 de ani, din nefericire, nu mai prezenta semne vitale”, precizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare.
Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea unui incendiu
În urma accidentului, motocicleta a luat foc. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor necesare de prevenire a incendiilor și pentru eliminarea pericolelor apărute după impact.
Echipajele au deconectat bornele bateriilor tuturor vehiculelor implicate în accident, pentru a reduce riscul producerii unui nou incendiu.
Totodată, pompierii au acționat pentru înlăturarea oricărui alt pericol care ar fi putut pune în primejdie participanții la trafic sau echipele de intervenție, mai transmite ISU Satu Mare.