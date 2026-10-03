A furat din curtea unei case din Sectorul 6, apoi a scos cuțitul la polițiști. Oamenii legii au folosit armele pentru a-l opri

Momente tensionate în Sectorul 6 al Capitalei, după ce un bărbat surprins în timp ce fura din curtea unei locuințe a amenințat polițiștii cu un cuțit. Proprietarul casei l-a observat pe individ și a sunat imediat la 112, iar echipajele de poliție ajunse la fața locului au pornit în urmărirea suspectului.
Bărbatul a scos cuțitul atunci când a fost somat de agenți și s-a apropiat de unul dintre polițiști, gesticulând în direcția acestuia cu arma. Ulterior, a încercat să fugă, însă oamenii legii l-au prins înainte ca cineva să fie rănit.
Hoțul a fost surprins în curtea unei case
Incidentul a avut loc joi, 1 octombrie 2026, în jurul orei 10.00. Polițiștii Secției 20 Poliție au fost sesizați printr-un apel la numărul de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat ar fi escaladat gardul unei locuințe din Sectorul 6.
Proprietarul imobilului se afla în casă în momentul în care individul ar fi pătruns în curte. Polițiștii s-au deplasat imediat la adresă și au constatat că sesizarea se confirmă.
„În fapt, la data de 1 octombrie 2026, în jurul orei 10.00, polițiștii Secției 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o persoană, cu privire la faptul că un bărbat ar fi escaladat gardul care împrejmuiește un imobil din Sectorul 6, în timp ce persoana vătămată se afla în locuință.
Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea imobilului și ar fi sustras bunuri de pe terasa exterioară a locuinței”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.
A scos cuțitul când a văzut polițiștii
Agenții l-au localizat pe bărbat și au încercat să îl oprească. Individul a scos însă un cuțit din buzunar și i-a amenințat pe polițiști. Acesta s-a apropiat de unul dintre agenți și a gesticulat în direcția lui cu cuțitul în mână.
Polițiștii i-au cerut să lase arma albă și să se conformeze solicitărilor. Bărbatul nu a respectat indicațiile și a încercat să fugă.
Imagini de la intervenția polițiștilor au fost publicate și de reprezentanții Sindicatului Europol pe rețelele sociale.
Polițiștii au scos armele și au pornit în urmărirea lui
Agenții au pornit după suspect, iar acesta a continuat să îi amenințe în timpul urmăririi. Bărbatul a ținut cuțitul în mână în timp ce încerca să scape.
În aceste condiții, polițiștii și-au scos armele și l-au somat din nou să arunce cuțitul și să se conformeze solicitărilor.
În cele din urmă, bărbatul a fost prins și dus la secția de poliție.
Suspectul este cercetat pentru tâlhărie calificată și ultraj
În prezent, suspectul se află în arest preventiv și este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și ultraj.
Poliția Capitalei precizează că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 efectuează cercetări pentru infracțiunea de ultraj, sub forma amenințării. Totodată, procurorii au dispus față de bărbat măsura reținerii pentru 24 de ore.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele.