A furat din curtea unei case din Sectorul 6, apoi a scos cuțitul la polițiști. Oamenii legii au folosit armele pentru a-l opri

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 20:33

Momente tensionate în Sectorul 6 al Capitalei, după ce un bărbat surprins în timp ce fura din curtea unei locuințe a amenințat polițiștii cu un cuțit. Proprietarul casei l-a observat pe individ și a sunat imediat la 112, iar echipajele de poliție ajunse la fața locului au pornit în urmărirea suspectului.

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