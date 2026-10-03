Incendiu puternic la o hală din Vâlcea, cu vopsele și diluanți. Au fost emise două mesaje RO-ALERT

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 19:52

Pompierii militari din Vâlcea intervin, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală aparținând unui operator economic din localitatea Sutești. În interior erau depozitate vopsele și diluanți, iar cantitatea mare de fum degajată în urma incendiului a determinat autoritățile să emită două mesaje RO-ALERT pentru populația din zona afectată.

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