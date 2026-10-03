Incendiu puternic la o hală din Vâlcea, cu vopsele și diluanți. Au fost emise două mesaje RO-ALERT

Pompierii militari din Vâlcea intervin, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală aparținând unui operator economic din localitatea Sutești. În interior erau depozitate vopsele și diluanți, iar cantitatea mare de fum degajată în urma incendiului a determinat autoritățile să emită două mesaje RO-ALERT pentru populația din zona afectată.
Pompierii au mobilizat 10 autospeciale
La locul incendiului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Gărzii de Intervenție Măciuca și Punctului de Lucru Bunești.
Forțele de intervenție acționează cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă și două autoplatforme.
În hală erau vopsele și diluanți
Potrivit informațiilor ISU Vâlcea, în hala operatorului economic erau depozitate vopsele și diluanți.
Patronul firmei se află la fața locului și le-a transmis pompierilor că, în momentul izbucnirii incendiului, în hală nu se afla personal care să lucreze.
Din informațiile primite până la momentul transmiterii știrii, nu au fost identificate persoane surprinse în incendiu.
Două mesaje RO-ALERT din cauza fumului
Degajările mari de fum au determinat autoritățile să avertizeze populația aflată în apropierea zonei în care se manifestă incendiul.
Au fost transmise două mesaje prin sistemul RO-ALERT. Primul mesaj a vizat populația aflată pe o rază de trei kilometri, iar cel de-al doilea a fost transmis pentru o rază de cinci kilometri.
Incendiul a fost localizat
Potrivit comunicatului transmis de ISU Vâlcea, incendiul este în acest moment localizat. Astfel, pericolul ca flăcările să se extindă la construcțiile și obiectivele din vecinătate a fost eliminat.
Intervenția pompierilor continuă, iar misiunea este în dinamică.