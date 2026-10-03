Târg de sezon în parcul IOR din Capitală. Ce au pregătit organizatorii

Publicat 3 oct. 2026, 20:59 Sursă Realitatea PLUS

Târguri de toamnă inedite în Capitală. În parcul IOR are loc un eveniment de sezon dedicat creatorilor, producătorilor locali și familiilor. Programul reunește artizani cu produse realizate manual, cosmetice și produse naturale, producători agricoli și activități creative pentru copii. Va avea loc inclusiv un maraton de sculptat și pictat dovleci.

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