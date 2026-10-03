Târg de sezon în parcul IOR din Capitală. Ce au pregătit organizatorii

Târguri de toamnă inedite în Capitală. În parcul IOR are loc un eveniment de sezon dedicat creatorilor, producătorilor locali și familiilor. Programul reunește artizani cu produse realizate manual, cosmetice și produse naturale, producători agricoli și activități creative pentru copii. Va avea loc inclusiv un maraton de sculptat și pictat dovleci.
”Un eveniment care face parte din caravana dovlecilor, un concept unicîn România pentru că am reușit să aducem magia Halloweenului într-o abordare pozitivă printr-un moment special și anume un maraton de sculptat și pictat dovleci, foarte foarte apreciat de copii și familii”, a spus Antoanela Lazarus, organizatoarea evenimentului.
Evenimentul a reunit producători dintre cei mai diverși, veniți din toate zonele țării.
”Avemlumânări din ceară naturală făcute handmade în casă, avem și aranjamente de toamnă făcute tot din ceară inclusiv vasele de ceramică sunt facute tot de noi, tablete de dulap, lumânări fosforescente, toate parfumate”, a spus un expozant
”La noi la stand găsiti bijuterii lucrate manual cos broderie cu margele de 22 de ani, produse unicat, deci dacă vrei ceva deosebit clar găsești la noi sau dacă vreți modelul de zamac placat cu argint bijuterii mai contemporane sa te accesorizezi asa, mai de toata ziua ,sau la birou sau la un eveniment ceva de genul ăsta”, a mai spus un expozant.
Vizitatorii târgului au profitat la maximum de diversitatea produselor și de atmosfera plăcută de toamnă.
”E interesant, acum în sezonul de toamnă merge orice, de la un pahar de must până la castane și asa mai departe”, a spus o vizitatoare.
„Am venit pentru cel mic să vedem dacă găsim ceva jucării și am găsit și-a luat ceva 3d cu Spongebob ceva din Minecraft. Ne place ca am vazut dovleci la intrare, ne duce cu gândul la toamnă și la sărbătoarea Halloween care urmează și asteptam să gasim si ceva de mancat”, a mai spus o participantă la eveniment.
Târgul rămâne deschis până duminică seara.