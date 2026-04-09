Un moment cu adevărat emoționant s-a petrecut și în Turcia, acolo unde jucătorii de la Galatasaray au intrat pe teren cu un banner în memoria celui care le-a fost antrenor pentru o bună perioadă.

”Ei intră acum pe teren cu un banner pe care scrie Galatasaray și „nu te vom uita”.

L-am pierdut pe Mircea Lucescu.

A antrenat și la Galatasaray, și la Beșiktaș și a fost una dintre figurile importante și valoroase ale fotbalului turc.

Dumnezeu să-l odihnească”, au transmis comentatorii meciului.