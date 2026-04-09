Momente impresionante pe marile stadioane din lume în memoria lui Mircea Lucescu. Mii de oameni l-au aplaudat pe ”Il Luce” -VIDEO

Omagii aduse lui Mircea Lucescu
Omagii aduse lui Mircea Lucescu

Momente emoționante pe marile stadioane din Europa și nu numai, în semn de omagiu pentru Mircea Lucescu. La meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid a fost ținut un minut de reculegere, iar la meciul PSG-Liverpool, fotbaliștii și publicul au aplaudat în timp ce fotografia selecționerului român se afla pe un ecran uriaș. 

Un moment cu adevărat emoționant s-a petrecut și în Turcia, acolo unde jucătorii de la Galatasaray au intrat pe teren cu un banner în memoria celui care le-a fost antrenor pentru o bună perioadă. 

 

”Ei intră acum pe teren cu un banner pe care scrie Galatasaray și „nu te vom uita”.

L-am pierdut pe Mircea Lucescu.

A antrenat și la Galatasaray, și la Beșiktaș și a fost una dintre figurile importante și valoroase ale fotbalului turc.

Dumnezeu să-l odihnească”, au transmis comentatorii meciului. 