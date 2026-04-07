După tragedie, subprefectul județului, Dragoș Predescu, a cerut public demisia conducerii instituției. Incidentul a avut loc luni după-amiază, în zona de nord a municipiului Pitești. Băiatul a căzut de la etajul patru și a fost găsit inconștient. Echipajele de intervenție au încercat să-l resusciteze, însă fără succes. În final, a fost declarat decesul.

Copilul se afla în grija statului, într-o locuință care ar fi trebuit să îi ofere protecție și supraveghere. Subprefectul Dragoș Predescu a reacționat public și a cerut schimbări la nivelul conducerii DGASPC Argeș.

„Cer public demisia conducerii DGASPC Argeș. Consider că este nevoie de o schimbare reală și de asumare la nivelul managementului instituției. A murit un copil de doar 12 ani, aflat în grija autorităților județene pentru protecția copilului. Este un fapt extrem de grav, care ridică întrebări serioase despre modul în care sunt protejați copiii instituționalizați la nivelul județului Argeș. Acest copil a căzut de la etajul 4 al unui apartament din Pitești - o locuință de tip familial administrată de Protecția Copilului Argeș. Vorbim despre un copil care avea nevoie de protecție, sprijin și supraveghere. Direcția pentru Protecția Copilului avea obligația să îi ofere siguranță”.

Subprefectul spune că situația nu este una izolată și că instituția se confruntă de mai mult timp cu probleme: „De prea mult timp, activitatea DGASPC Argeș este umbrită de scandaluri, acuzații și disfuncționalități”.

Acesta atrage atenția că este vorba despre un mod defectuos de funcționare, nu despre un incident singular. „Nu mai putem vorbi despre cazuri izolate, ci despre un mod defectuos de gestionare a unei instituții esențiale. Siguranța copiilor nu poate fi negociată și nu poate fi tratată cu superficialitate”.