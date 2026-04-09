La aproape 24 de ore după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței postului Realitatea PLUS, reprezentanții CNA au convocat, la cererea Televiziunii Poporului, o nouă ședință pentru a rediscuta hotărârea. Avocații Realitatea PLUS susțin, însă, că a fost doar o formalitate.
În paralel cu ședința Consiliului Național al Audiovizualului, la Curtea de Apel București a început procesul câștigat de Realitatea PLUS, dar fără să se cunoască motivarea care a stat la baza ridicării licenței Televiziunii Poporului.
În replică, după ce Televiziunea Poporului a câștigat procesul, reprezentanții CNA au făcut o cerere la Curtea Constituțională a României să-i ajute cu interpretarea legii în cazul Realitatea PLUS.
Victoria Realitatea PLUS: avocații Televiziunii Poporului și plata amenzilor, factori importanți în decizia instanței
Televiziunea Poporului a învins! Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența postului nostru. Avocații Realitatea PLUS au dezvăluit cum s-a desfășurat întreaga ședință de judecată, moment cu moment. În fața instanței, reprezentanții CNA ar fi venit cu noi acuzații extrem de grave și nefondate la adresa Televiziunii Poporului. Totodată, avocatul televiziunii poporului a transmis că, în instanță, a contat faptul că amenzile au fost plătite și au fost cinci avocați care, în total, au combătut decizia CNA.
La aproape 24 de ore după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței postului Realitatea PLUS, reprezentanții CNA au convocat, la cererea Televiziunii Poporului, o nouă ședință pentru a rediscuta hotărârea. Avocații Realitatea PLUS susțin, însă, că a fost doar o formalitate.