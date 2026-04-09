În această perioadă, autorităţile au dispus mobilizarea tuturor resurselor şi factorilor de decizie necesari pentru executarea lucrărilor de menţinere în siguranţă a zonei afectate. Potrivit sursei citate, o prioritate rămâne acordarea de asistenţă tehnică Salinei Praid pentru readucerea obiectivului la starea iniţială. Ca măsură de siguranţă, accesul populaţiei rămâne strict interzis în zona vizată şi în Canionul de Sare, fiind prevăzut totodată sprijin pentru gospodăriile situate în aval, dacă situaţia o va impune.

Monitorizarea evoluţiei fenomenului este realizată permanent de o echipă mixtă formată din specialişti ai Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” Harghita. Aceştia urmăresc constant parametrii apei din pârâul Corund şi de pe cursurile de apă din aval. De asemenea, populaţia va fi informată punctual despre orice schimbare a situaţiei prin toate canalele de comunicare ale CLSU Praid.

„Se va acorda atenţie în perioada următoare monitorizării debitelor pârâului Corund care traversează canionul de sare şi a râului Târnava Mică, ţinând cont de posibilitatea creşterii debitelor în urma topirii zăpezii din zona montană”, se precizează în document.