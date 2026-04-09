În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, Narcisa Toma a transmis că Mircea Toma a recunoscut că CNA a încălcat legea.

Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Mircea Toma

Potrivit acesteia, faptul că postul nostru de televiziune a plătit amenzile în timpul ședinței CNA, suntem egali cu orice alt post care ar fi plătit în urmă cu două luni. Redacția Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere lui Mircea Toma, însă, până la acest moment, acesta nu a răspuns.

„Atâta vreme cât tu ești membru CNA, secretar de stat, cu indemnizație publică și ai ca singură obligație să știi legea pe care o aplici, mi se pare, repet, inadmisibil ca domnul Mircea Toma să nu cunoască prevederile legii.

Bine, am urmărit tot interviul de o oră dat domnului Petrișor Obae de la Pagina de Media și m-am minunat câte bâlbâieli, câte incoerențe, câtă necunoaștere a unor termeni foarte simpli, banali, pe care orice jurnalist de televiziune îi cunoaște...care sunt prevăzuți în lege și pe care domnul Mircea Toma îi ignoră.

Eu sunt uimită de ce am văzut.

Cel mai grav mi se pare că domnul Toma a recunoscut că CNA a încălcat legea, spunând că a dat avertizări radiodifuzorilor, care au avut timp, două luni de zile, să-și plătească amenzile.

Deci nu contează, vreau să fiu puțin mai clară, îmi cer scuze dacă revin.

Dacă dumneavoastră, Realitatea TV, ați plătit amenda în timpul ședinței CNA, deci cu 5 minute să zic, înainte de adoptarea deciziei de suspendare de retragerea licenței, sunteți pe picior de egalitate cu un alt post de televiziune care a plătit în urmă cu două luni amenzile, care fuseseră date cu mai mult de șase luni în urmă.”, a declarat Narcisa Iorga, fost membru CNA, exclusiv la Realitatea PLUS.