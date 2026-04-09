”În fapt, în cursul zilei de 15 martie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la prezenţa unui exemplar canin decedat, aflat în apropierea părţii carosabile, în afara municipiului Caracal. Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au identificat exemplarul canin decedat, acesta fiind legat de un arbore situat pe marginea drumului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Oamenii legii au stabilit că doi bărbaţi, unul de 58 de ani şi altul de 24 de ani, sunt bănuiţi de comiterea faptei.

Aceștia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind prezentaţi apoi Judecătoriei Caracal care a dispus cercetarea lor sub control judiciar pentru 60 de zile.