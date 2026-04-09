„Domnul Gică Severin mi-a explicat că există hoarde, hai să le numim în felul acesta- n-a fost expresia domniei sale - o folosesc eu, hoarde de ONG-uri care la un semnal, se apasă un buton, dacă vreți să-l numim în felul acesta, fac o grămadă de raportări către CNA în legătură cu o emisiune TV, o postare, o emisiune de radio, un podcast.

Deci, la un moment dat se declanșează sute, chiar mii de astfel de raportări, de sesizări pe adresa CNA-ului. Mii, gândiți-vă! Deci dintr-odată apar mii de sesizări în legătură, să spunem, cu emisiunea Ancăi Alexandrescu. Și în momentul respectiv, legea, într-adevăr, îi obligă pe cei de la CNA, atunci când există aceste sesizări venite pe mail – că ele vin pe mail – să intre într-un proces de monitorizare.

Au această armată de, vezi Doamne, cum să-i numim, avertizori de integritate, spuneți-le cum vreți, rețele ONG-istice care, evident că sunt plătite pe diverse formule”, a declarat Turcescu.