”La data de 6 aprilie, ora 12.06, poliţiştii au fost sesizaţi de către un tânăr, de 17 de ani, din Craiova, cu privire la faptul că prietena sa a fost lovită de către o persoană necunoscută. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul secţiei care au stabilit faptul că o minoră de 15 ani, din Craiova, în timp ce se afla într-un tramvai, pe Calea Severinului, din municipiu, ar fi fost lovită cu mânerul metalic al unui trafalet, în zona capului, de un bărbat pe care nu îl cunoaşte. În urma evenimentului, minora a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au reuşit să-l identifice pe cel bănuit de comiterea faptei. Este vorba de un bărbat de 53 de ani, care a fost dus la sediul poliţiei pentru audieri.

Ulterior, individul a fost reţinut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat, joi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.