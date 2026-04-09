Potrivit informațiilor transmise de autorități, echipajele de intervenție au acționat cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, pentru a preveni extinderea incendiului și pentru a asigura măsurile de prim ajutor, în cazul în care ar fi fost necesar.

Intervenție rapidă pentru limitarea pagubelor

Incendiul s-a manifestat la nivelul autocamionului încărcat cu material lemnos, existând riscul ca flăcările să se extindă la alte bunuri din incinta firmei. Datorită intervenției prompte a pompierilor, focul a fost localizat și lichidat în timp util, evitându-se producerea unor pagube mai mari.

Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă autocamionul a suferit avarii semnificative.

Cauza probabilă: un scurtcircuit electric

În urma primelor verificări, specialiștii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric. Acesta ar fi fost generat de un conductor defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată, posibil în urma unor acțiuni mecanice.

Autoritățile reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice, în special în cazul vehiculelor și utilajelor folosite în activități industriale, pentru a preveni astfel de incidente.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a tuturor circumstanțelor în care a izbucnit focul.