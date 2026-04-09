Educația pentru sănătate începe de la vârste fragede

Proiectul este realizat în parteneriat cu ALIA - Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral și își propune să aducă informații esențiale mai aproape de publicul tânăr. Prin intermediul conceptului „Eroii FAST”, copiii vor învăța, într-un mod accesibil și prietenos, să recunoască simptomele unui AVC și să reacționeze rapid în situații de urgență.

Potrivit ministrului, educația medicală timpurie este esențială pentru construirea unei societăți mai sănătoase, iar informarea corectă încă din copilărie poate avea un impact major pe termen lung.

AVC, o problemă majoră de sănătate publică

Datele oficiale arată că, anual, peste 60.000 de români suferă un accident vascular cerebral. În plus, România continuă să se situeze printre țările europene cu cele mai ridicate rate de mortalitate asociate acestei afecțiuni.

În acest context, autoritățile atrag atenția asupra importanței recunoașterii rapide a semnelor specifice unui AVC, deoarece intervenția promptă poate salva vieți.

Semnele care pot face diferența

Campania pune accent pe identificarea simptomelor principale ale unui accident vascular cerebral, cunoscute și sub acronimul FAST:

față căzută (asimetrie facială)

slăbiciune la nivelul unui braț

dificultăți de vorbire

Recunoașterea acestor semne și apelarea rapidă la serviciile de urgență sunt esențiale pentru creșterea șanselor de supraviețuire și recuperare.

Copiii, un rol important în situații critice

Oficialul subliniază că implicarea celor mici în astfel de campanii nu este întâmplătoare. Copiii bine informați pot deveni adulți responsabili și pot reacționa eficient în momente critice din familie sau comunitate.

Mai mult, transmiterea informațiilor prin intermediul copiilor poate contribui la o mai bună conștientizare la nivelul întregii societăți.

Prevenția, o prioritate pentru sistemul de sănătate

Ministrul Sănătății a evidențiat că prevenția și educația medicală trebuie să rămână obiective centrale ale politicilor publice. Prin această campanie, autoritățile își propun să reducă impactul AVC asupra populației și să încurajeze adoptarea unor comportamente responsabile în ceea ce privește sănătatea.

Inițiativa reprezintă un pas important în direcția informării corecte a populației și a creșterii capacității de reacție în fața unor urgențe medicale majore.