Profilul consumatorului în prag de sărbători

Presiunea financiară resimțită la nivel național a remodelat prioritățile cetățenilor. Conform ultimelor studii, românii au devenit mult mai atenți la modul în care își cheltuiesc banii. Doar 20% dintre români mai plănuiesc să cumpere mai mult decât de obicei pentru masa de Paște. 68% dintre consumatori și-au stabilit deja un buget clar, pe care încearcă să nu îl depășească. Există o atenție sporită la „fiecare leu”, semn că inflația și incertitudinea economică și-au pus amprenta asupra psihologiei de consum.

Planificarea versus realitatea din magazin

Deși intenția de a economisi este generalizată, realitatea din fața raftului rămâne o provocare. Tentațiile comerciale și presiunea momentului îi fac pe mulți să piardă controlul asupra cheltuielilor. Aproape 7 din 10 români ajung, în final, să depășească bugetul inițial. Un sfert dintre consumatori recunosc că fac cumpărături impulsive, lăsându-se influențați de promoții sau de atmosfera festivă. Peste jumătate dintre cei chestionați și-ar dori să poată beneficia de reduceri reale pentru a face față costurilor ridicate.

Factorii de stres și sănătatea emoțională

Grija banilor nu afectează doar portofelul, ci și starea generală de bine a populației.

Studiile indică un nivel ridicat de anxietate legat de situația financiară:

75% dintre români se confruntă cu anxietate din cauza lipsei banilor.

85% au raportat probleme cu somnul, cauzate de stresul financiar.

Principalele surse de îngrijorare: scumpirile constante, cheltuielile neprevăzute, siguranța locului de muncă și povara datoriilor.

Sfaturi pentru un buget echilibrat

Specialiștii recomandă câteva măsuri concrete pentru a menține controlul financiar în această perioadă: