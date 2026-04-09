Ministerul Sănătății face un pas important spre eficientizarea intervențiilor de urgență prin extinderea rețelei naționale dedicate pacienților cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA). Potrivit unui anunț recent făcut de Alexandru Rogobete, secretar de stat în cadrul ministerului, alte două unități spitalicești au fost incluse în acest program național de finanțare, destinat secțiilor care gestionează cazurile de politraumă.

Decizia are la bază nevoia stringentă de a transforma un sistem medical adesea fragmentat într-o structură de rețea, capabilă să ofere răspunsuri rapide și coordonate. Oficialul a subliniat că, în cazul pacienților critici, gestionarea eficientă a timpului reprezintă factorul determinant între viață și moarte. Prin această integrare, se urmărește nu doar creșterea accesului la servicii specializate, ci și impunerea unor standarde superioare de tratament la nivel național.

Consolidarea programului vine și ca răspuns la solicitările personalului medical. Discuțiile recente cu medicii din unitățile de primiri urgențe au evidențiat faptul că existența resurselor și a unei organizări riguroase permite echipelor să intervină „mai repede și mai sigur”.

Deși procesul de modernizare și integrare a sistemului este unul de durată, Alexandru Rogobete a punctat că fiecare nouă unitate adăugată funcționează ca o „verigă vitală” într-un lanț al salvării. Obiectivul final este eliminarea reacțiilor haotice și consolidarea unui sistem medical integrat, în care încrederea și eficiența să devină piloni fundamentali ai actului medical.